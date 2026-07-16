Louis Vuitton зарегистрировал новый товарный знак в России, несмотря на уход с рынка
Исключительные права на знак будут действовать до октября 2035 года
16 июля 2026, 23:04, ИА Амител
Французский модный дом Louis Vuitton зарегистрировал в России новый товарный знак. Правовая охрана распространяется на широкий перечень товаров — от ювелирных украшений и часов до электроники и аксессуаров для гаджетов. При этом сама регистрация не означает возобновления работы бренда в стране, который приостановил деятельность на российском рынке еще в 2022 году.
Как сообщает "Shot Проверка" со ссылкой на данные сервиса Rusprofile, новый товарный знак был зарегистрирован в Роспатенте 13 июля. Исключительные права на него будут действовать до октября 2035 года.
Согласно информации из реестра, зарегистрированный знак охватывает сразу несколько категорий продукции. В их числе — ювелирные украшения, драгоценные камни, часы, очки, предметы искусства, а также смартфоны, планшеты, фотоаппараты, наушники, смарт-часы и различные аксессуары для электронных устройств.
Регистрация товарного знака позволяет правообладателю защитить интеллектуальную собственность в отношении определенных категорий товаров. При этом подобная процедура сама по себе не свидетельствует о планах компании возобновить производство, продажи или открыть магазины на территории России.
Кроме того, российское юридическое лицо Louis Vuitton, согласно опубликованным данным, завершило прошлый год с нулевой выручкой. По итогам отчетного периода компания также зафиксировала убыток в размере 218,6 млн рублей.
23:31:25 16-07-2026
Мне плевать на Луи витоны и все что происходит там и/или с теми компаниями. Я хочу знать, что происходит у нас.
00:27:41 17-07-2026
Граф (23:31:25 16-07-2026) Мне плевать на Луи витоны и все что происходит там и/или с т... Louis Vuitton зарегистрировал новый товарный знак в России...
Стесняюсь спросить - где у вас что происходит?