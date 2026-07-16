Louis Vuitton зарегистрировал новый товарный знак в России, несмотря на уход с рынка

Исключительные права на знак будут действовать до октября 2035 года

16 июля 2026, 23:04, ИА Амител

Торговый центр / Фото: amic.ru

Французский модный дом Louis Vuitton зарегистрировал в России новый товарный знак. Правовая охрана распространяется на широкий перечень товаров — от ювелирных украшений и часов до электроники и аксессуаров для гаджетов. При этом сама регистрация не означает возобновления работы бренда в стране, который приостановил деятельность на российском рынке еще в 2022 году.

Как сообщает "Shot Проверка" со ссылкой на данные сервиса Rusprofile, новый товарный знак был зарегистрирован в Роспатенте 13 июля. Исключительные права на него будут действовать до октября 2035 года.

Согласно информации из реестра, зарегистрированный знак охватывает сразу несколько категорий продукции. В их числе — ювелирные украшения, драгоценные камни, часы, очки, предметы искусства, а также смартфоны, планшеты, фотоаппараты, наушники, смарт-часы и различные аксессуары для электронных устройств.

Регистрация товарного знака позволяет правообладателю защитить интеллектуальную собственность в отношении определенных категорий товаров. При этом подобная процедура сама по себе не свидетельствует о планах компании возобновить производство, продажи или открыть магазины на территории России.

Кроме того, российское юридическое лицо Louis Vuitton, согласно опубликованным данным, завершило прошлый год с нулевой выручкой. По итогам отчетного периода компания также зафиксировала убыток в размере 218,6 млн рублей.