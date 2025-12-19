Пенсионер из Костромы отдал деньги мошенникам, поверив в переписку с Дженнифер Энистон

Мужчина дважды переводил деньги на "лечение" и "билет" голливудской актрисы, но банк заблокировал третью попытку перевода

19 декабря 2025, 10:00, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

В Костроме пенсионер стал жертвой мошенников, лишившись 245 тысяч рублей. Мужчина поверил, что общается в соцсетях с голливудской актрисой Дженнифер Энистон, и перевел ей деньги на "лечение" и "билет", пишет "Российская газета".

По данным полиции, в начале декабря незнакомка, представившаяся актрисой, написала костромичу, что нуждается в средствах на лечение, и прислала реквизиты карты. Пенсионер перевел 150 тысяч рублей.

Спустя три дня от "Дженнифер" поступила новая просьба: 95 тысяч рублей на билет до Костромы, чтобы лично поблагодарить за помощь. Мужчина снова выполнил просьбу.

При третьей попытке перевести еще 50 тысяч рублей банковская система заблокировала операцию как подозрительную. Это позволило предотвратить новые потери.

Костромская полиция проводит проверку по факту мошенничества. Сотрудники напоминают о необходимости проявлять бдительность в интернете и не переводить деньги незнакомцам, независимо от того, кем они представляются.