Как в Барнауле могут продлить и благоустроить городскую набережную вдоль Оби?

Вячеслав Франк отметил, что предложенные проекты необходимо детально обсуждать с жителями города, экспертами и бизнесменами

10 июля 2025, 16:21, ИА Амител

Проект набережной / Фото: barnaul.press

Набережную в Барнауле предлагают продлить и благоустроить. Этот вопрос обсуждали во время выездного совещания по развитию центральной части города, которое провел глава Барнаула Вячеслав Франк.

В числе участников совещания присутствовали застройщики. Они и пообещали подключиться к благоустройству берега Оби, сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

Набережная до Обского бульвара

Вдоль набережной протоки Оби планируется создать прогулочную зону с парковой территорией в прибрежной части улицы Промышленной. Об этом сообщил руководитель ООО "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов, который пообещал уже к 300-летию Барнаула сделать подарок горожанам: обустроить около 500 метров новой набережной общей протяженностью примерно 1,5 км.

В парковой зоне предусмотрены велодорожки, а также прогулочные и детские площадки. В дальнейшем эта территория составит общий ансамбль с главной городской набережной и будущим Обским бульваром.

Набережная с террасированием

Фото: barnaul.press

Согласно второму представленному проекту, набережную вдоль Оби планируется продлить вдоль двух 27-этажных башен, которые сейчас возводят на месте речного вокзала. Учредитель компании-застройщика "Селфстроит" Владислав Шония сообщил, что компания предлагает продлить набережную Оби, сделав террасирование, освещение, озеленение и украсив все малыми архитектурными формами. В мэрии подчеркивают: этот участок протяженностью 400 метров планируют сделать открытым для всех горожан, поэтому через проектируемый стилобат организуют сквозной проход. А со стороны площади Баварина хотят разбить сквер.

Глава Барнаула Вячеслав Франк выразил желание продолжать развитие и обустройство центра Барнаула. Но при этом подчеркнул, что представленные на совещании проекты – пока только идеи. Их необходимо детально обсуждать с жителями, общественниками, депутатами и предпринимательским сообществом.

"Есть желание и стремление продолжать развивать и обустраивать центральную часть города, создавать единое культурное и туристическое пространство от Демидовской площади на проспекте Красноармейском до территории Ковша вдоль улицы Промышленной, делать его комфортным и безопасным, наполненным современным жильем, детскими садами и школами, спортивными сооружениями, культурными и развлекательными площадками. Поступает много предложений и идей, важно понять, как использовать это многообразие, увязать и интегрировать на благо города и его жителей", – сказал глава города.

Также на совещании мэр Барнаула обсудил перенос трамвайного кольца с проспекта Социалистического на разворотное трамвайное кольцо по улице Анатолия, а также демонтаж трамвайных путей с улицы Ползунова. В обозримом будущем эта зона должна стать пешеходной, объединив в себе важные объекты центральной части города. Возможно, что именно здесь вскоре будут устанавливать и главную городскую елку.

Напомним, в последние несколько лет проводится активная работа по преобразованию центральной части Барнаула, включая исторический центр. Здесь уже реализован ряд проектов, в том числе по увеличению общественных пространств и зеленых уголков. Один из последних проектов – благоустройство сквера по ул. Приречной с установкой памятного знака, посвященного Николаю Рериху. И это – первый этап строительства новой набережной вдоль реки Барнаулки. В планах администрации построить прогулочную зону от парка "Центральный" до территории Сереброплавильного завода и Демидовской площади, говорил в июне 2024 года глава Барнаула Вячеслав Франк.