Как в Барнауле могут продлить и благоустроить городскую набережную вдоль Оби?
10 июля 2025, 16:21, ИА Амител
Набережную в Барнауле предлагают продлить и благоустроить. Этот вопрос обсуждали во время выездного совещания по развитию центральной части города, которое провел глава Барнаула Вячеслав Франк.
В числе участников совещания присутствовали застройщики. Они и пообещали подключиться к благоустройству берега Оби, сообщает пресс-служба администрации Барнаула.
Набережная до Обского бульвара
Вдоль набережной протоки Оби планируется создать прогулочную зону с парковой территорией в прибрежной части улицы Промышленной. Об этом сообщил руководитель ООО "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов, который пообещал уже к 300-летию Барнаула сделать подарок горожанам: обустроить около 500 метров новой набережной общей протяженностью примерно 1,5 км.
В парковой зоне предусмотрены велодорожки, а также прогулочные и детские площадки. В дальнейшем эта территория составит общий ансамбль с главной городской набережной и будущим Обским бульваром.
Набережная с террасированием
Согласно второму представленному проекту, набережную вдоль Оби планируется продлить вдоль двух 27-этажных башен, которые сейчас возводят на месте речного вокзала. Учредитель компании-застройщика "Селфстроит" Владислав Шония сообщил, что компания предлагает продлить набережную Оби, сделав террасирование, освещение, озеленение и украсив все малыми архитектурными формами. В мэрии подчеркивают: этот участок протяженностью 400 метров планируют сделать открытым для всех горожан, поэтому через проектируемый стилобат организуют сквозной проход. А со стороны площади Баварина хотят разбить сквер.
Глава Барнаула Вячеслав Франк выразил желание продолжать развитие и обустройство центра Барнаула. Но при этом подчеркнул, что представленные на совещании проекты – пока только идеи. Их необходимо детально обсуждать с жителями, общественниками, депутатами и предпринимательским сообществом.
"Есть желание и стремление продолжать развивать и обустраивать центральную часть города, создавать единое культурное и туристическое пространство от Демидовской площади на проспекте Красноармейском до территории Ковша вдоль улицы Промышленной, делать его комфортным и безопасным, наполненным современным жильем, детскими садами и школами, спортивными сооружениями, культурными и развлекательными площадками. Поступает много предложений и идей, важно понять, как использовать это многообразие, увязать и интегрировать на благо города и его жителей", – сказал глава города.
Также на совещании мэр Барнаула обсудил перенос трамвайного кольца с проспекта Социалистического на разворотное трамвайное кольцо по улице Анатолия, а также демонтаж трамвайных путей с улицы Ползунова. В обозримом будущем эта зона должна стать пешеходной, объединив в себе важные объекты центральной части города. Возможно, что именно здесь вскоре будут устанавливать и главную городскую елку.
Напомним, в последние несколько лет проводится активная работа по преобразованию центральной части Барнаула, включая исторический центр. Здесь уже реализован ряд проектов, в том числе по увеличению общественных пространств и зеленых уголков. Один из последних проектов – благоустройство сквера по ул. Приречной с установкой памятного знака, посвященного Николаю Рериху. И это – первый этап строительства новой набережной вдоль реки Барнаулки. В планах администрации построить прогулочную зону от парка "Центральный" до территории Сереброплавильного завода и Демидовской площади, говорил в июне 2024 года глава Барнаула Вячеслав Франк.
одни разговоры
09:32:34 14-07-2025
одни разговоры (16:34:03 10-07-2025) одни разговоры... расцветает строится и процветает наш орденоносный город, гордо ноша звание Столицы!!
а злобные недовлльщики и всепропальщики - чемодан вокзал СапПауло!
16:46:32 10-07-2025
Вячеслав Франк отметил, что предложенные проекты необходимо детально обсуждать с жителями города --- А почему бы не обсудить с жителями города разор трамвайного кольца , стоимостью лярд, а то и больше, рублей?
16:58:51 10-07-2025
Гость (16:46:32 10-07-2025) Вячеслав Франк отметил, что предложенные проекты необходимо ... Это другое. Там всё уже решено в одном узеньком кругу. Ну вы меня поняли)))))
17:13:29 10-07-2025
времена меняются, вот восстановят речное судоходство, а причала-то и нет...
18:28:40 10-07-2025
Гость (17:13:29 10-07-2025) времена меняются, вот восстановят речное судоходство, а прич... для чего? речной вокзал с момента постройки по назначению не использовался.
18:38:16 10-07-2025
Гость (18:28:40 10-07-2025) для чего? речной вокзал с момента постройки по назначению не... Вы как недавно понаехали?
18:55:31 10-07-2025
Гость (18:38:16 10-07-2025) Вы как недавно понаехали?... издревле. с 1740 года здесь. но ехать до бобровки 2 часа категорически отказываюсь. я лучше на авто 20 минут и там.
19:35:50 10-07-2025
Гость (18:55:31 10-07-2025) издревле. с 1740 года здесь. но ехать до бобровки 2 часа ка... Вы из Фирсово или Санниково до Бобруйска за 20 минут долетаете? Или перед вами машина сопровождения с моргаликами и сиренами летит? Или летите на "все деньги"? Ну и опять же, вы свои слова про "с момента постройки по назначению не использовался" перекрыли "ехать до бобровки 2 часа категорически отказываюсь.". Больше вопросов к вам нет.
23:14:42 10-07-2025
Гость (18:55:31 10-07-2025) издревле. с 1740 года здесь. но ехать до бобровки 2 часа ка... какая "бобровки"? когда был речной и работал, твоя баброфка жила спокойно как повелось и туда никто на машине за 20 минут не ездил!! не строился и много чего "не"
09:29:20 11-07-2025
Гость (18:55:31 10-07-2025) издревле. с 1740 года здесь. но ехать до бобровки 2 часа ка... Заря ходила до Бобровки 30 минут...Ракета и того быстрее...А для любителей прогулок по воде был Шукшин и Патрис Лумумба...
09:11:44 11-07-2025
Гость (18:38:16 10-07-2025) Вы как недавно понаехали?... Понаехавшие как раз Речной и снесли...Гадят россиянам как могут.
23:11:11 10-07-2025
Гость (18:28:40 10-07-2025) для чего? речной вокзал с момента постройки по назначению не... вы когда народились-то, если с панкрушихи 10 лет назад - нещитово
17:18:25 10-07-2025
сначала распродали земли под что-попало а теперь за бюджетные средства набережные отсыпать предлагают
18:01:14 10-07-2025
это что за Шир на картинках?? Средиземье?? Кто-то Толкиена перечитал?
18:09:10 10-07-2025
"Вячеслав Франк отметил, что предложенные проекты необходимо детально обсуждать с жителями города"---------- А снос кольца на пл. Свободы не надо обсуждать с жителями, которые на трамваях ездят? Как же далеки вы от народа, рукамиводители...
09:27:17 11-07-2025
Гость (18:09:10 10-07-2025) "Вячеслав Франк отметил, что предложенные проекты необходимо... Видать уже продали землю под очередную свечку...
18:37:08 10-07-2025
"Есть желание и стремление продолжать развивать и обустраивать центральную часть города, создавать единое культурное и туристическое пространство от Демидовской площади на проспекте Красноармейском до территории Ковша вдоль улицы Промышленной, делать его комфортным и безопасным, наполненным современным жильем, детскими садами и школами, спортивными сооружениями, культурными и развлекательными площадками. Поступает много предложений и идей, важно понять, как использовать это многообразие, увязать и интегрировать на благо города и его жителей", – сказал глава города. "-------- А в это время пальцы в карманах скрещивал....
22:24:19 10-07-2025
Италии закрыли - вспомнили , что есть Барнаул
22:35:31 10-07-2025
Не удивлюсь, что следующая администрация обратно построит кольцо и снесет все что мешает людям подходу к Оби. Такое ощущение, что не набережную хотят построить, а за счет бюджета организовать придомовую территорию элитных домов.
06:58:08 11-07-2025
Паскудство
09:16:06 11-07-2025
Набережная должна начинаться с "Речного"...Снести селфовское дерьмо, на этом месте должно быть открытое пространство. Заверения о доступности для горожан - пустой звук. Собственники примут решение закрыть территорию и горожане будут лапу сосать, а не по набережной гулять...И вообще не понятно кто разрешил строить выше трёх этажей в исторической части города?
09:44:25 11-07-2025
как там каналью тянут будут, или напрямую в речку? что в одну, что в другую... или опять пол города перероют протягивая новые трубы?
10:25:54 11-07-2025
чиновники минусят, отрабатывают наверно? а жильцы этого и"шедевра" на месте речного закроют по любому свою территорию, и будет народ вокруг ходить, "барство" новое нарождается? ну-ну!
11:11:14 11-07-2025
Минусуйте ещё чинушня
09:11:29 14-07-2025
а в норах, что на фото, будут жить хоббитсы?