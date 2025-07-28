Первый прямой авиарейс вылетел из Москвы в Пхеньян
Пока его будут выполнять один раз в месяц
28 июля 2025, 08:00, ИА Амител
Первый прямой авиарейс вылетел из московского аэропорта Шереметьево в Пхеньян. Об этом сообщает РИА Новости.
В пути борт пробудет восемь часов пять минут. В 09:00 по местному времени он прибудет в столицу КНДР. Рейс выполняет авиакомпания Nordwind на самолете Boeing 777-200ER, который вмещает 440 пассажиров.
Продавать билеты из Москвы в Пхеньян компания стала с 18 июля. Их стоимость начиналась от 44,7 тысячи рублей. На 29 июля запланирован обратный рейс.
Пока полет будут выполнять один раз в месяц. В будущем частоту рейсов определят, проанализировав трафик.
Прямое авиасообщение между Россией и Северной Кореей, прерванное из-за пандемии COVID-19, возобновили в августе 2023 года. Однако отдельно купить билеты в Пхеньян было невозможно: их продавали туристам только в рамках экскурсионного тура. Сейчас северокорейская авиакомпания Air Koryo выполняет рейсы между Владивостоком и Пхеньяном три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу.
08:13:45 28-07-2025
Аншлаг наверное
09:39:37 28-07-2025
Ну так то это нормально, между столицами государств должен быть прямой рейс обязательно. Так что сделали то что давно было нужно сделать.
20:52:10 28-07-2025
Типа туда прилетел и сиди месяц в отеле, жди рейс обратно?