"Конец моей жизни в Америке": Oracle увольняет 30 тысяч работников ради ИИ

Иностранные сотрудники должны найти новую работу за 60 дней, а некоторые лишаются накоплений и акций

04 мая 2026, 20:24, ИА Амител

Искусственный интеллект в офисе / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

Американская корпорация Oracle за последний месяц уволила 30 тысяч сотрудников по всему миру — это часть стратегии перехода компании на использование искусственного интеллекта, пишет "Газета.ru" со ссылкой на издание Time.

Среди уволенных — сотрудница с 30‑летним стажем работы в компании. Она узнала об увольнении по телефону, находясь в больнице после операции на спине. В результате женщина лишилась акций на сумму 300 тыс. долларов — они не успели перейти в ее собственность.

Бывшие работники сообщают, что их нередко заставляли обучать системы ИИ, которые впоследствии должны были заменить их на рабочих местах. При этом внедряемые Oracle инструменты зачастую работали нестабильно и даже снижали общую производительность.

«Одна из сотрудниц рассказала, что после интеграции ИИ ее рабочая нагрузка возросла до 60–80 часов в неделю. 17 апреля группа из 600 уволенных сотрудников направила руководству компании письмо с просьбой пересмотреть условия поддержки. Они требовали увеличить выходные пособия, продлить действие медицинской страховки и оказать помощь работникам с рабочими визами. В ответ Oracle заявила, что будет рассматривать подобные обращения только в индивидуальном порядке», - говорится в публикации.

Особую сложность ситуация создала для иностранных сотрудников: им дается всего 60 дней на поиск нового работодателя — в противном случае им придется покинуть США. Один из уволенных так прокомментировал своё положение:

«Это не просто потеря работы, это конец моей жизни в Америке».

Oracle — один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения для бизнеса, основанный в 1977 году. В марте 2022 года компания полностью прекратила деятельность в России, а в 2023 году ее местное дочернее подразделение было признано банкротом. Ранее российский министр Силуанов рассказал, как ИИ помогает Минфину готовить бюджет.