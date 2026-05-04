"Конец моей жизни в Америке": Oracle увольняет 30 тысяч работников ради ИИ
Иностранные сотрудники должны найти новую работу за 60 дней, а некоторые лишаются накоплений и акций
04 мая 2026, 20:24, ИА Амител
Американская корпорация Oracle за последний месяц уволила 30 тысяч сотрудников по всему миру — это часть стратегии перехода компании на использование искусственного интеллекта, пишет "Газета.ru" со ссылкой на издание Time.
Среди уволенных — сотрудница с 30‑летним стажем работы в компании. Она узнала об увольнении по телефону, находясь в больнице после операции на спине. В результате женщина лишилась акций на сумму 300 тыс. долларов — они не успели перейти в ее собственность.
Бывшие работники сообщают, что их нередко заставляли обучать системы ИИ, которые впоследствии должны были заменить их на рабочих местах. При этом внедряемые Oracle инструменты зачастую работали нестабильно и даже снижали общую производительность.
«Одна из сотрудниц рассказала, что после интеграции ИИ ее рабочая нагрузка возросла до 60–80 часов в неделю. 17 апреля группа из 600 уволенных сотрудников направила руководству компании письмо с просьбой пересмотреть условия поддержки. Они требовали увеличить выходные пособия, продлить действие медицинской страховки и оказать помощь работникам с рабочими визами. В ответ Oracle заявила, что будет рассматривать подобные обращения только в индивидуальном порядке», - говорится в публикации.
Особую сложность ситуация создала для иностранных сотрудников: им дается всего 60 дней на поиск нового работодателя — в противном случае им придется покинуть США. Один из уволенных так прокомментировал своё положение:
«Это не просто потеря работы, это конец моей жизни в Америке».
Oracle — один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения для бизнеса, основанный в 1977 году. В марте 2022 года компания полностью прекратила деятельность в России, а в 2023 году ее местное дочернее подразделение было признано банкротом. Ранее российский министр Силуанов рассказал, как ИИ помогает Минфину готовить бюджет.
07:54:11 05-05-2026
Ничего личного.
10:16:42 05-05-2026
Хотелось бы посочувствовать, но не могу найти в себе силы жалеть того, кто сидя в США на попе ровно, имея 30 летний опыт и являясь по этой причине востребованным профессионалом, утирает слезы и сморкается в долларовые купюры из многотысячной компенсации за увольнение. Уж простите, у нас в стране проблемы посерьезнее и положение финансовое как в самой закрученной Камасутре и что делать и когда это закончится не понятно. А эта баба выкрутится, я уверен, как и все остальные сотрудники.
12:11:18 05-05-2026
Гость (10:16:42 05-05-2026) Хотелось бы посочувствовать, но не могу найти в себе силы жа... Так и вы выкрутитесь. Кто вам мешает нарабатывать опыт?
18:28:24 05-05-2026
ии лишь предлог, кризис в отрасли зрел давно. инвестиционный пузырь, раздутые штаты и банальное "перепроизводство". отрасль долгое время росла опережая потребности потребителей. некому оплачивать банкет. общество и бизнес не успели ещё усвоить инновации последних десятилетий