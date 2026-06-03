Премьера состоится 5 июня при поддержке правительства Алтайского края

03 июня 2026, 09:00, ИА Амител

Репетиция ансамбля "Алтай" 27 мая / Фото: личный архив ансамбля "Алтай"

В июне алтайских любителей хореографии ждет настоящий праздник: в столице края при поддержке краевого правительства пройдет приуроченный к юбилею ансамбля "Алтай" фестиваль "Алтай встречает друзей". Откроет событие премьера новой версии спектакля "Петрушка" на музыку Игоря Стравинского. Несмотря на классический статус, постановка под руководством легендарного балетмейстера Владимира Васильева будет выглядеть совершенно по-новому. Как продвигается работа над новой интерпретацией "Петрушки" и чем еще удивит зрителя "Алтай" — в материале amic.ru.

"Говорить о танце — бессмысленно"

"Петрушка" — известный и давно знакомый зрителю одноактный балет, который по всему миру гремит с 1911 года. Балетмейстер Владимир Васильев и сам когда-то исполнял партию "Петрушки" и давно хотел поставить собственную версию произведения.

И это стало возможным благодаря тому, что ансамбль "Алтай" победил в конкурсе и получил на постановку грант Минкультуры России.

«Я хочу, чтобы этот спектакль понравился всем: и взрослым зрителям, и детям. И чтобы все получали удовольствие, охали и ахали. А потом, может быть, и поплакали: Петрушку иногда бывает жалко», — заявил Васильев.

По словам балетмейстера, "Петрушка" для "Алтая" — своего рода выход на новый уровень: произведение очень сложное и для танцоров, и для оркестра. Васильев убежден: ансамбль с поставленной задачей справится.

«Для меня большая радость, когда я встречаюсь с этими ребятами. Они все делают с сердцем, с душой», — сообщил Васильев.

Если оригинальный "Петрушка", входивший в "Русские сезоны" Дягилева, был, скорее, трагическим, то алтайский "Петрушка" будет, по словам балетмейстера, и трагическим, и комическим.

"Русские сезоны" — гастрольные выступления артистов Императорских театров Санкт-Петербурга и Москвы с 1908 по 1921 год.При этом, как отметил Васильев, описать новую постановку можно будет и с помощью множества других определений. Но сделать это предстоит уже зрителям.

«Говорить о танце — бессмысленно. Его надо видеть. И, конечно, чувствовать», — убежден балетмейстер.

Репетиция ансамбля "Алтай" с Владимиром Васильевым

Мечта любого артиста

Партнером Васильева по руководству проектом стал хореограф-постановщик Александр Могилев, также известный в танцевальном мире. Он стал не только руководителем, но и исполнителем партии самого Петрушки в новой постановке.

«Станцевать "Петрушку" под руководством Владимира Викторовича [Васильева] — об этом любой артист балета может только мечтать», — уверен Могилев.

Артист подчеркнул: участие в этой постановке означает для него огромную ответственность. И из-за статуса произведения, и из-за необходимости совмещать несколько "амплуа", и из-за внимания столь авторитетного балетмейстера как Васильев.

При этом совмещение работы артиста и постановщика, как подчеркнул Могилев, — частая мировая практика. А алтайский "Петрушка", по его словам, — самая настоящая мировая премьера. Постановщики намерены поменять все, включая оригинальный сюжет, и не собираются опираться на ожидания зрителя, знакомого с произведением.

«Мы не соревнуемся с [другими постановщиками "Петрушки"], потому что "Петрушек" очень много. Мы решили пойти совсем другим путем», — сообщил постановщик.

Александр Могилев / Фото: личный архив ансамбля "Алтай"

Подарок зрителям

В 2026 году ансамбль "Алтай" отмечает 15-летие. Фестиваль "Алтай встречает друзей" приурочен к этой праздничной для артистов дате, но проходит уже не в первый раз.

«Это название означает: к нам в гости приезжают те артисты балета, чье участие само по себе является уникальным. Уже приглашены друзья ансамбля из Большого и Мариинского театров, из Казани, Перми, Луганска. Такое содружество говорит, прежде всего, о высоком уровне нашего коллектива», — сообщила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Репетиция ансамбля "Алтай" / Фото: личный архив ансамбля "Алтай"

Помимо премьеры "Петрушки" 5 июня, к юбилею ансамбля в рамках фестиваля приурочены еще два важных события. Во-первых, это концертная программа "А любовь остается жить", посвященная основателю "Алтая" Александру Березикову. Она будет весьма необычной: участие в ней примут все дети артистов ансамбля, родившиеся за 15 лет его существования.

А финалом фестиваля 7 июня станет гала-концерт звезд балета. Именно в эту дату на сцену и выйдут солисты Большого и Мариинского театров, Казанского театра оперы и балета и других известных коллективов.

Кстати, гастрольный тур "Алтая" в 2026 году также будет проходить в рамках юбилея.