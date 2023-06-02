У неё есть ряд весомых преимуществ

02 июня 2023, 16:46, ИА Амител 4CQwVszH9pUhpf5qimu

Гаджеты / Фото: Shutterstock

Каждый день мы совершаем огромное количество платежей: покупки в магазине, в интернете, оплата счетов и многое другое отнимает немало времени. Для упрощения процесса была создана современная, удобная и функциональная система Payme*, позволяющая оплачивать любые счета. Онлайн-оплата картой https://payme.uz/home/main совершается быстро, безопасно и без комиссии.

Payme: электронный кошелёк на все случаи жизни

Для доступа ко всем преимуществам ресурса пользователю необходимо скачать мобильное приложение и пройти идентификацию (также можно обойтись без неё).

Что можно оплачивать через систему:

коммунальные услуги;

штрафы ГИБДД;

налоги;

погашение кредитов;

сотовая связь, интернет, телевидение;

страхование;

покупки в интернет-магазинах;

пополнение электронных кошельков;

образовательные, транспортные, медицинские, туристические, развлекательные или любые другие виды услуг;

многое другое.

Услуги сервиса доступны не только для физических лиц, но и для предпринимателей. Специальный раздел позволяет открыть онлайн-кассу для вашего бизнеса.

Преимущества сервиса Payme

Payme – удобный и функциональный сервис, который обладает целым рядом преимуществ:

быстрая и безопасная оплата в приложении доступна даже без интернета;

оплату товаров и услуг можно производить по QR-коду, что сокращает время на произведение операции до нескольких секунд;

пользователям доступен раздел "мониторинг", в котором отображена вся история переводов, покупок и поступлений;

если на балансе не останется средств, пользователь может легко запросить перевод на карту у близких или знакомых;

произведённые платежи можно сохранять, чтобы в случае необходимости продублировать операции в дальнейшем;

можно управлять всеми картами, вне зависимости от банков-эмитентов, в одном месте;

если карта утеряна, заблокировать её можно прямо в приложении;

чеком на оплату можно "поделиться", то есть отправить его тому человеку, который может быть заинтересован в его оплате (например, в качестве подарка).

Обратите внимание, что в системе могут работать только те карты, к которым подключено СМС-информирование.

"INSPIRED*" MCHJ QK (СП ООО "INSPIRED")

Адрес г. Ташкент, Мирабадский район, Фидокор, 10Б

ИНН: 302050181

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МФО: 00401*Inspired ("Инспайд"), Payme ("Пейми").

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