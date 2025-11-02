Пнула ведро и уехала. Жительница Барнаула устроила скандал с уборщицей в подъезде
Девушка, которой нужно было подняться на свой этаж, потребовала немедленно прекратить уборку, а после пнула ведро с водой
02 ноября 2025, 12:00, ИА Амител
В Барнауле разгорелся скандал в одном из подъездов дома на улице Шукшина. Конфликт произошел между местной жительницей и уборщицей, моющей лифт, сообщает "Инцидент Барнаул".
Девушка, которой нужно было подняться на свой этаж, потребовала немедленно прекратить уборку. После короткой перепалки она в гневе пнула ведро с водой и уехала на лифте, оставив женщину вытирать разлитую воду.
Как выяснилось, виновница конфликта проживает в муниципальной квартире по договору соцнайма.
«На данный момент девушка извинений не принесла, на открытую вакансию технички и дворника не отреагировала. Написано официальное обращение в администрацию Ленинского района по поводу данного инцидента с муниципальной квартирой, ждем обратной связи», – рассказала жительница дома.
12:07:22 02-11-2025
Подобных надо освещать почаще! А это случайно не ее дети в лифте на энтузиастов 51 в лифте на 17 этаж ездили и лифт оплевали ?
12:22:49 02-11-2025
ЧП краевого масштаба
14:12:50 02-11-2025
Халда.
17:53:14 02-11-2025
Просто бессовестная эта девушка. Вот так мы ценим труд, кто для нас жителей МКД созидает уют. Ее нужно заставить извинится перед женщиной которая проводила уборку.
20:08:25 02-11-2025
Кашолка-лимитчица проживает в муниципальной квартире
За какие заслуги ?