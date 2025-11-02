НОВОСТИОбщество

Пнула ведро и уехала. Жительница Барнаула устроила скандал с уборщицей в подъезде

Девушка, которой нужно было подняться на свой этаж, потребовала немедленно прекратить уборку, а после пнула ведро с водой

02 ноября 2025, 12:00, ИА Амител

Жительница Барнаула устроила скандал с уборщицей в подъезде / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле разгорелся скандал в одном из подъездов дома на улице Шукшина. Конфликт произошел между местной жительницей и уборщицей, моющей лифт, сообщает "Инцидент Барнаул".

Девушка, которой нужно было подняться на свой этаж, потребовала немедленно прекратить уборку. После короткой перепалки она в гневе пнула ведро с водой и уехала на лифте, оставив женщину вытирать разлитую воду.

Как выяснилось, виновница конфликта проживает в муниципальной квартире по договору соцнайма.

«На данный момент девушка извинений не принесла, на открытую вакансию технички и дворника не отреагировала. Написано официальное обращение в администрацию Ленинского района по поводу данного инцидента с муниципальной квартирой, ждем обратной связи», – рассказала жительница дома.

Комментарии 5

Гость

12:07:22 02-11-2025

Подобных надо освещать почаще! А это случайно не ее дети в лифте на энтузиастов 51 в лифте на 17 этаж ездили и лифт оплевали ?

Гость

12:22:49 02-11-2025

ЧП краевого масштаба

Гость

14:12:50 02-11-2025

Халда.

Да

17:53:14 02-11-2025

Просто бессовестная эта девушка. Вот так мы ценим труд, кто для нас жителей МКД созидает уют. Ее нужно заставить извинится перед женщиной которая проводила уборку.

Гость

20:08:25 02-11-2025

Кашолка-лимитчица проживает в муниципальной квартире
За какие заслуги ?

