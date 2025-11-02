Пнула ведро и уехала. Жительница Барнаула устроила скандал с уборщицей в подъезде

Девушка, которой нужно было подняться на свой этаж, потребовала немедленно прекратить уборку, а после пнула ведро с водой

02 ноября 2025, 12:00, ИА Амител

Жительница Барнаула устроила скандал с уборщицей в подъезде / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле разгорелся скандал в одном из подъездов дома на улице Шукшина. Конфликт произошел между местной жительницей и уборщицей, моющей лифт, сообщает "Инцидент Барнаул".

Девушка, которой нужно было подняться на свой этаж, потребовала немедленно прекратить уборку. После короткой перепалки она в гневе пнула ведро с водой и уехала на лифте, оставив женщину вытирать разлитую воду.

Как выяснилось, виновница конфликта проживает в муниципальной квартире по договору соцнайма.