"Угрожает кислотой". Жительницу Барнаула несколько месяцев преследует бывший парень

Мужчина систематически расклеивает клеветнические листовки, заливает клеем дверные замки, закидывает двери яйцами

19 октября 2025, 10:30, ИА Амител

Сталкер / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Жительница Барнаула Анастасия обратилась с просьбой о защите от бывшего партнера, который на протяжении нескольких месяцев систематически ее преследует. По словам женщины, после расставания мужчина развернул настоящую травлю, сообщает Telegram-канал Barnaul 22.

Бывший партнер Анастасии систематически расклеивает клеветнические листовки, заливает клеем дверные замки, закидывает двери яйцами.

По словам девушки, парень угрожает "плеснуть кислотой в лицо или сломать руки". Однажды он подговорил незнакомого мужчину приклеить на крышу ее автомобиля коробку конфет на суперклей.

Для самообороны женщина приобрела газовый баллончик и была вынуждена применить его, когда бывший подкараулил ее.

Сотрудниками УМВД России по г. Барнаулу по данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Барнаулу.