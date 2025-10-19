НОВОСТИПроисшествия

"Угрожает кислотой". Жительницу Барнаула несколько месяцев преследует бывший парень

Мужчина систематически расклеивает клеветнические листовки, заливает клеем дверные замки, закидывает двери яйцами

19 октября 2025, 10:30, ИА Амител

Сталкер / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Жительница Барнаула Анастасия обратилась с просьбой о защите от бывшего партнера, который на протяжении нескольких месяцев систематически ее преследует. По словам женщины, после расставания мужчина развернул настоящую травлю, сообщает Telegram-канал Barnaul 22.

Бывший партнер Анастасии систематически расклеивает клеветнические листовки, заливает клеем дверные замки, закидывает двери яйцами.

По словам девушки, парень угрожает "плеснуть кислотой в лицо или сломать руки". Однажды он подговорил незнакомого мужчину приклеить на крышу ее автомобиля коробку конфет на суперклей.

Для самообороны женщина приобрела газовый баллончик и была вынуждена применить его, когда бывший подкараулил ее.

Сотрудниками УМВД России по г. Барнаулу по данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Барнаулу.

Гость

13:02:56 19-10-2025

Какой партнёр?
Деловой или половой ?

Гость

16:57:36 19-10-2025

Нужен закон который будет защищать от насилия бывших, чтобы ему нельзя было приближаться к ней на несколько метров.

Гость

09:48:17 20-10-2025

Гость (16:57:36 19-10-2025) Нужен закон который будет защищать от насилия бывших, чтобы ... Вы сейчас серьёзно? Ещё закон? Вы думаете, у нас дурацких законов, которые ничего не делают, мало и потому нужен ещё один?
Ситуация не требует нового закона и прекрасно разруливается по письменному заявлению потерпевшей в рамках существующих УК и ГК. Ну, собственно, конечно, при желании её разруливать со стороны органов МВД.

