Почетная жительница Бийска отметила 105-летний юбилей

В администрации наукограда, поздравляя женщину, подчеркнули ее особый вклад в историю города

15 января 2026, 08:20, ИА Амител

Почетная жительница Нина Бородина / Фото: администрация Бийска

В Бийске 14 января отметила день рождения участница Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Нина Бородина – ей исполнилось 105 лет. Юбилей одной из самых уважаемых жительниц наукограда стал значимым событием для всего города.

Нина Матвеевна родилась в 1921 году в семье рабочих и была одной из шестерых детей. Высшее образование получила в Новосибирском пищевом институте по специальности "шеф-повар с преподаванием". В 1942 году ее призвали на службу, и она была направлена поваром в запасной стрелковый полк на Ленинградском фронте.

За годы военной службы Нина Бородина была награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги" и "За оборону Ленинграда". После Победы она вернулась к мирной жизни и работала шеф-поваром на предприятиях Бийска, а также в геологоразведочных партиях Сибири и Казахстана.

Выйдя на пенсию, Нина Матвеевна посвятила себя духовному служению. Она трудилась поваром в трапезной Успенской церкви, была свечницей и принимала участие в восстановлении Казанской архиерейской церкви.

«От всей души поздравляем Нину Матвеевну с этой солидной датой. Ваш подвиг и ваш труд навсегда в памяти нашего города», – отметили в мэрии.

