Почти 100 беспилотников за сутки сбили ВС РФ над регионами страны

Уничтожили вражескую технику в Белгородской области и над акваторией Черного моря

17 января 2026, 13:56, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

За прошедшую ночь средствами ПВО были нейтрализованы 99 украинских беспилотников самолетного типа, о чем сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. Атаки были отражены над пятью российскими областями, а также в акваториях Азовского и Черного морей.

Согласно сообщению, дежурные подразделения ПВО успешно перехватили и уничтожили 99 БПЛА противника в период с 23:00 по московскому времени до 07:00.

Больше всего дронов, а именно 29 единиц, было сбито над Белгородской областью. Над Курской областью было ликвидировано 12 беспилотников.

Над Ростовской и Астраханской областями было уничтожено по четыре БПЛА в каждой, а над Республикой Крым – два дрона.

В морских акваториях также велась активная борьба с беспилотниками: 47 аппаратов были уничтожены над Черным морем и один – над Азовским.