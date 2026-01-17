Почти восемь миллионов пассажиров перевезли по железным дорогам на Алтае за год

В регионе вырос спрос на высокоскоростные поезда

17 января 2026, 15:25, ИА Амител

Поезд / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2025 году железнодорожная система Алтайского края продемонстрировала существенный прогресс по всем основным направлениям деятельности. По данным службы корпоративных коммуникаций ЗСЖД, суммарный объем пассажирских перевозок в пригородном сообщении превысил отметку 7,9 миллиона человек.

Более одного миллиона пассажиров воспользовались скоростными пригородными поездами, такими как "Калина красная", "Восток", "Просторы Алтая" и "Степной экспресс" в 2025 году. Это превышает показатели предыдущего года на 17,3%.

Оставшиеся 6,9 миллиона поездок были осуществлены обычными пригородными электропоездами. Общий прирост пассажиропотока в регионе достиг 78 тысяч человек. Востребованность железнодорожного транспорта обусловлена не только льготами и удобством электронных сервисов для приобретения билетов, но и увеличением количества вагонов в составах поездов в часы наибольшего спроса.

В секторе грузоперевозок также наблюдается положительная тенденция: объем погрузки в сети РЖД в регионе достиг девяти миллионов тонн, что на 9,8% больше, чем в прошлом году. Основным фактором роста стал агропромышленный сектор – объемы отправки зерновых культур увеличились в 2,1 раза и достигли 2,4 миллиона тонн. Дополнительно возросла отгрузка цветной руды, сахара и поваренной соли.