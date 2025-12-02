Подписали ей смертный приговор. В Новосибирске пансионат обвинили в гибели пожилой женщины

86-летняя Алла Васильевна страдала деменцией

86-летняя Алла Васильевна, страдавшая деменцией, но сохранявшая многие бытовые навыки, умерла в частном пансионате Новосибирска при обстоятельствах, которые ее родные считают подозрительными. Пенсионерку отправили туда на 20 дней, пока семья находилась в отпуске на Алтае, пишет "КП-Новосибирск". До этого за пожилой женщиной ухаживал ее сын, однако после его смерти родственники забрали бабушку в Новосибирск.

29 июня Аллу Васильевну оформили в пансионат, выбранный из-за положительных отзывов. Почти три недели спустя, 16 июля, семье позвонили с сообщением, что у пенсионерки "внезапно поднялось давление" и ее состояние резко ухудшилось. На вопрос, была ли она в сознании, родным ответили отрицательно. После этого в пансионате, по словам семьи, не выходили на связь еще два часа. Дозвониться в скорую у родственников не получилось, поскольку они находились в другом регионе. Подруге семьи удалось выяснить у медиков: женщина уже мертва. Позже сотрудница пансионата лишь повторила: "Скорая не смогла спасти" и одновременно предложила "проверенного ритуального агента".

Когда родственники через два дня приехали в морг на опознание, они увидели у Аллы Васильевны раны на лбу и макушке. Судмедэксперт на вопрос, могла ли такая травма привести к смерти, ответил утвердительно. В заключении основным диагнозом значился отек головного мозга. Родные не могли понять, откуда взялись повреждения. По их словам, сотрудники пансионата путались в объяснениях: одни утверждали, что ничего не заметили, другие – что травмы появились "при транспортировке в морг". Однако судмедэксперт, по словам внучки, заявил, что повреждения были прижизненными.

Запрос в скорую показал: когда медики прибыли на вызов, женщина уже была мертва. Это полностью расходится со словами сотрудников пансионата о попытках реанимации. Семья запросила записи камер наблюдения, но им сообщили, что видео "удалено", хотя в учреждениях с медицинской лицензией такие материалы должны храниться дольше трех месяцев.

Родные попросили вернуть деньги за дни, когда бабушка фактически уже не находилась в пансионате. По их словам, им отказали.

«Ради 6800 рублей они готовы были потерять репутацию. Но главное – страшное чувство вины. Мы доверили им близкого человека, а оказалось, подписали ей смертный приговор», – говорит внучка Надежда.

Адвокат Константин Зиновьев отмечает, что ситуация требует проверки: «Здесь возможна уголовная ответственность. Нужно установить причинно-следственную связь, опросить персонал и свидетелей. Родным необходимо подать заявление о возбуждении уголовного дела».

