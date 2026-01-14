17-летняя девушка и ее знакомый погибли при пожаре в частном доме в Павловске

Предварительная причина возгорания — перекал печи

14 января 2026, 21:00, ИА Амител

Пожар в Павловске / Фото: СУ СК России по Алтайскому краю

В Павловске произошел трагический пожар, унесший жизни двух человек. Утром 14 января загорелся частный дом на улице Титова. Когда спасатели прибыли, строение уже горело открытым пламенем. Для тушения были задействованы силы четырех автоцистерн.

После ликвидации огня на месте происшествия были обнаружены тела 17-летней внучки хозяина дома и ее 21-летнего знакомого. По предварительным данным следствия, причиной трагедии стал перекал печного отопления, от которого загорелось стоявшее рядом кресло.

В связи с инцидентом Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних и установить все обстоятельства произошедшего.