Поголовье скота на Алтае сократилось, а производство мяса и молока — выросло

28 ноября 2025, 15:01, ИА Амител

Корова в деревне / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае подводят предварительные итоги года работы сельского хозяйства. По данным Алтайкрайстата за январь – октябрь 2025 года, поголовье крупного рогатого скота сократилось на 6,3%, зато производство продукции, за исключением яиц, демонстрирует рост.

По информации на 1 ноября, поголовье КРС составило 506,5 тыс. голов, что на 6,3% меньше в сравнении с аналогичной датой прошлого года. Кур убавилось на 7%, свиней – на 6,1%, овец и коз – на 10,5%.

При этом растет производство молока и мяса. Скота и птицы на убой в живом весе произвели почти 145 тыс. тонн, что составило 105,4% к аналогичному периоду прошлого года. Молока – 508,2 тыс. тонн, или 103,4%, а яиц – 871,5 млн штук (99,4%).

В целом в хозяйствах всех категорий выпущено более 190 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, почти 900 тыс. тонн молока и около миллиарда яиц.

Коровы и курицы показали высокую производительность. В крупных сельхозорганизациях надой с одной крупнорогатой особи составил 5,9 тыс. кг – 108% к прошлому году, а на одну курицу приходится по 279 яиц (99,3%).

В целом в России поголовье скота в животноводстве сокращается уже десять лет. В Алтайском крае отрицательная динамика отмечается как в крупных хозяйствах, так и на небольших предприятиях. Некоторые хозяйства вообще сворачивают животноводческую деятельность или меняют направление. Например, КФХ "Агрорезерв" перешло с коров на разведение оленей.