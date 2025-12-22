В Анапе полиция задержала Деда Мороза за нелегальную платную фотозону

Мужчина в костюме брал деньги за фото у желающих сделать снимок и утверждал, что принадлежащие городу сани — его собственность

22 декабря 2025, 09:35, ИА Амител

Задержанный Дед Мороз / Фото: отдел МВД России по городу Анапе

В Анапе полиция задержала мужчину, который в костюме Деда Мороза организовал на городской Театральной площади нелегальную платную фотозону. Об этом сообщила пресс-служба городского отдела МВД.

По данным ведомства, задержанный брал деньги с жителей и туристов за фотографии и заявлял, что установленные властями праздничные сани принадлежат ему.

В отношении мужчины был составлен административный протокол по статье об "Осуществлении предпринимательской деятельности без государственной регистрации" (ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ). Собранные материалы будут направлены в суд для принятия решения.

Власти напоминают, что любая коммерческая деятельность в общественных местах должна быть официально согласована и зарегистрирована.