Выступление для учебников истории. О чем рассказал Путин на Валдайском форуме

Президент Владимир Путин посвятил своё выступление на заседании клуба «Валдай» 27 октября в основном вопросам геополитики. Глава государства раскритиковал коллективный Запад за стремление к гегемонии и попытке сделать мир однополярным, а также указал на необходимость реформирования всей системы международных отношений. Подробнее о главных высказываниях Путина — в обзоре amic.ru.

Ослепление превосходства

Тема выступления президента звучала как «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что текст выступления президента предстоит «читать и перечитывать много дней».

«Перед человечеством сейчас два пути: или дальше накапливать груз проблем, которые неизбежно всех нас раздавят, или вместе найти решение, пусть и не идеальное, но работающее, — сказал Владимир Путин. — Увы, события пока продолжают развиваться по негативному сценарию. Они переросли в масштабный, системный кризис не только в военно-политической, но и в экономической, и в гуманитарной сферах».

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По словам президента, Запад в последние годы предпринял ряд шагов на обострение. В этой связи президент процитировал известного писателя Александра Солженицына: «Для Запада характерно длящееся ослепление превосходства». По мнению президента, уверенность в своей непогрешимости — это очень опасное состояние.

Дошли до запрета Достоевского и Чайковского

Также глава государства отметил, что за последние годы классический либерализм полностью извратился — изначально он продвигал полную свободу каждого человека, но в XX веке либералы стали заявлять, что у отрытого общества есть враги и их свобода может быть ограничена и отменена. По мнению Путина, Запад забыл о «священных принципах» свободы торговли, экономической открытости, равноправной конкуренции и праве частной собственности.

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Президент раскритиковал Запад и за так называемую культуру отмены: «Даже в самый разгар холодной войны никому в голову не приходило отрицать существование культуры, науки и искусства других народов... До сжигания книг в своё время дошли нацисты. А теперь до запрета Достоевского и Чайковского дошли отцы либерализма и прогресса».

Просто охамели, не стесняются ничего

Путин иронично высказался и о попытках ряда европейских и американских политиков во всех проблемах Запада искать «руку Кремля».

«Дошли до абсурда, когда любая альтернативная точка зрения объявляется подрывной пропагандой и угрозой демократии. Чего из России не исходит — это всё происки Кремля. Ну на себя-то посмотрите, неужели мы такие всемогущие? Любая критика в адрес наших оппонентов воспринимается как „происки Кремля“, „рука Кремля“, ну бред какой-то. До чего скатились? Хоть мозгами пошевелите, как-то поинтереснее что-нибудь изложите. Нельзя же всё сваливать на козни Кремля», — заключил глава государства.

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Путин вспомнил слова философа Зиновьева о том, что для выживания западной цивилизации необходима вся планета как среда существования. «Именно на это они и претендуют», — подчеркнул Владимир Путин.

«Западные идеологи твердили миру: демократии нет альтернативы. Правда они вели речь о западной либеральной демократии. Остальные формы народовластия они презрительно отвергали», — напомнил собравшимся президент России.

Он отметил, что Запад часто пускает в ход экономические бойкоты, санкции, цветные революции и перевороты. Так, один из них привёл к трагическим событиям на Украине в 2014 году.

Не менее резкую оценку политике США дал Путин и в отношении других стран: «Вообще охамели просто. Не стесняются ничего. Взяли Сулеймани убили, иранского генерала. Можно как угодно относиться, но это официальное лицо другого государства. Убили на территории третьей страны и сказали: „Да, мы убили“. Что это такое вообще, мы где живём?»

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Агрессивный космополитичный Запад

Президент также заявил, что традиционные ценности — это не фиксированный свод постулатов, в каждом случае они для каждого народа неповторимы, их надо не навязывать, а уважать.

«Настоящая демократия в многополярном мире предполагает право любого народа, любого общества, любой цивилизации выбирать свой собственный путь, собственную социально-политическую систему. Никто и никогда не сможет диктовать нашему народу какое общество и на каких принципах мы должны строить. В мире неизбежно будут развиваться модели более эффективные, более привлекательные, чем западные демократии», — сказал Путин.

Глава государства обратил внимание, что ситуация в мире меняется: если раньше с той же Америкой позволяли себе спорить не многие страны, то теперь — это обыденность. Многие страны отказывают Вашингтону в ряде вопросов, резюмировал Владимир Путин.

«В нынешних условиях жёсткого конфликта Россия никогда не считала себя врагом Запада. Просто нужно чётко понимать, есть два Запада: Запад традиционных христианских (а теперь и исламских) ценностей и агрессивный космополитичный Запад. С диктатом второго Запада Россия никогда не смирится», — обозначил свою точку зрения глава государства.

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Путин дал понять, что Россия при этом не бросает вызов элитам Запада и не собирается становиться гегемоном, однако Россию не получилось и не получится никогда уничтожить и «смахнуть» с геополитической карты.

«Мы не строим из себя обиженных, а идём вперёд. И выстраиваем отношения с теми, кто раньше, казалось бы, был против нас. Всё ради будущего. Россия считает неизбежным формирование новых мировых финансовых платформ. Запад дискредитировал институт международных финансовых резервов. Переход к национальным валютам неизбежен», — убежден президент.

Также Путин не в первый раз заявил о необходимости подумать над изменением структуры Совбеза ООН, чтобы она отражала мировое многообразие. «Впереди нас ждёт самое непредсказуемое десятилетие со времён окончания Второй мировой войны. Будущее мирового устройства формируется на наших глазах. Важно услышать всех. Я понимаю свою ответственность за судьбу народов», — закончил свою речь президент.

О специальной военной операции и ядерном оружии

Владимир Путин также прокомментировал причины и ход СВО на Украине. По его словам, главная цель — это помощь людям, проживающим в Донбассе: «Россия должна была что-то делать с Донбассом, надо было что-то для себя решить, но признать независимость и бросить — неприемлемо, независимый Донбасс без включения его в состав России не выжил бы. Ситуация для России становилась бы только хуже, если бы она не начала спецоперацию на Украине. Присоединение дополнительных территорий стало логическим продолжением событий, поскольку люди хотели воссоединения с Россией».

По словам президента, у России в связи с СВО есть издержки, прежде всего, это касается потерь: «Я всё время об этом думаю. Отчасти да, идёт гражданская война. Несмотря на то, что мы и украинцы находимся в разных государствах».

При этом Путин ещё раз напомнил, что российский и украинский народы едины, это исторический факт. «Украина исторически складывалась как искусственное государство. Единственным настоящим гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия, которая её и создала», — заключил президент РФ.

Путин добавил, что вопреки сведениям, которые распространяют лидеры западных стран, Россия не собиралась и не собирается наносить удар при помощи ядерного оружия по Украине. «Нам не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет — ни политического, ни военного», — заключил президент. А ещё Владимир Путин, отвечая на вопрос о параллелях с Карибским кризисом, заявил, что не может представить себя на месте генсека СССР Никиты Хрущёва.