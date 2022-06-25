Алтай как отдельное как государство. В Америке пофантазировали над разделом России

Члены комиссия правительства США по безопасности и сотрудничеству в Европе провели брифинг на тему «нравственной и стратегической» необходимости «раздела России на несколько государств». Статья об этом появилась на сайте Substack, пишет «МК».

При таком сценарии можно добиться вхождения народов России в семью стран «свободного мира», считают докладчики.

Предполагается появление на территории РФ 17 государственных образований: Российская Республика, Коми, Уральская Республика, Сибирская Республика (куда входит и Алтайский край), Республика Саха, Алтай (Республика Алтай), Тува, Бурятия, Дальневосточная Республика, Северная Кавказская Федерация, Мордовия, Чувашия, Марий Эл, Татарстан, Башкортостан, Калмыкия и Удмуртия.

Впрочем, авторы концепции «деколонизации России» сами признают, что это не больше чем «мечта и фантастика».