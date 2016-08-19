Без пяти минут "первый муж" Америки: фотоподборка к 70-летию Билла Клинтона

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Экс-президент Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон (полное имя Уильям Джфферсон Клинтон) празднует 19 августа свое 70-летие.

Несмотря на столь внушительный возраст, мистер Клинтон в самое ближайшее время может вновь попасть в Белый дом, но уже не как американский лидер, а в качестве "первого мужа".

Напомним, что его супруга Хиллари Клинтон совсем скоро может повторить судьбу своего мужа и стать президентом.

В связи с юбилеем Билла Клинтона портал Amic.ru подготовил фотоподборку 42-го президента США, известного своей любовью к саксофону.