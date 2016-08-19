Без пяти минут "первый муж" Америки: фотоподборка к 70-летию Билла Клинтона
Бывший президент США празднует юбилей и готовится вернуться в Белый дом
19 августа 2016, 17:51
Фото из открытых источников
Экс-президент Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон (полное имя Уильям Джфферсон Клинтон) празднует 19 августа свое 70-летие.
Несмотря на столь внушительный возраст, мистер Клинтон в самое ближайшее время может вновь попасть в Белый дом, но уже не как американский лидер, а в качестве "первого мужа".
Напомним, что его супруга Хиллари Клинтон совсем скоро может повторить судьбу своего мужа и стать президентом.
В связи с юбилеем Билла Клинтона портал Amic.ru подготовил фотоподборку 42-го президента США, известного своей любовью к саксофону.
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