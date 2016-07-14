Депутаты Рады переименовали Кировоград в Кропивницкий

Фото: dumka.org.ua

Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали "за" переименовала областного центра Кировоград в Кропивницкий. Такое решение поддержали 230 украинских депутатов в рамках "деккомунизации", сообщает "Российская газета".

Отметим, что ранее более 80% жителей Кировограда были против такого переименования города. В качестве альтернативы они называли дореволюционное имя - Елисаветград.

Но местные депутаты посчитали, что фамилия локально известного украинского драматурга и актера 19 века Марко Кропивницкого понравится горожанам больше привычного названия.