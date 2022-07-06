Кого на выборы в думу Бийска выдвинула «Единая Россия»

Бийские единороссы сформировали список партии на выборы в городскую думу восьмого созыва, которые состоятся 11 сентября. Форум ЕР прошёл в наукограде 4 июля. Решение принимали тайным голосованием, но выбирали именно из числа победителей праймериз.

Итак, вот список кандидатов по каждому из 15 двухмандатных округов:

№ 1. Людмила Бузунова, Алексей Круглов.

№ 2. Сергей Ковязин, Валерий Юрьев.

№ 3. Наталья Быкова, Александр Вишняков.

№ 4. Евгений Беляев, Андрей Пушкарев.

№ 5. Олеся Тырышкина, Евгений Тиуков.

№ 6. Жанна Нечитайло, Константин Комаров.

№ 7. Евгений Беляев, Дмитрий Тяглов.

№ 8. Анатолий Чуй, Василий Иванюк.

№ 9. Елена Речкова, Кирилл Борозенко.

№ 10. Винера Фаляхова, Олег Румянцев.

№ 11. Сергей Ларейкин, Юлия Матусевич.

№ 12. Артём Солдатов, Ирина Гапеева.

№ 13. Инна Рязанова, Варвара Ветрова.

№ 14. Игорь Степанов, Тимур Знагован.

№ 15. Константин Белый, Алексей Карасёв.

«Выборы 11 сентября будут в высшей степени конкурентными. Наша задача — одержать убедительную победу и по итогам голосования сформировать сильную партийную фракцию, которая будет работать в интересах бийчан», — прокомментировал секретарь Бийского городского местного отделения «Единой России» Сергей Ларейкин.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Он напомнил, что участие в праймериз принимало 150 человек, победили 30. Именно они и пойдут теперь на выборы от партии.

Напутствовали кандидатов также заместитель секретаря регионального отделения партии, депутат краевого Заксобрания Татьяна Ильюченко и руководитель регионального исполкома «Единой России» Иван Гладких.

«Такие форумы местных отделений до середины июля пройдут во всех муниципальных образованиях, кроме Барнаула. В краевой столице партия выдвинет кандидатов в депутаты Барнаульской городской Думы в ходе конференции местного отделения 6 июля. Все списки кандидатов накануне выдвижения были согласованы президиумом регионального политсовета, поэтому по завершении форумов и конференции местных отделений мы передадим списки кандидатов в соответствующие избирательные комиссии», — отметил Иван Гладких.

Как ранее сообщал amic.ru, в марте 2022 года бийские депутаты изменили систему выборов в гордуму. Если раньше половину депутатов выбирали по 15 одномандатным округам и половину — по спискам партий, то теперь будут только по округам. Правда, двухмандатным.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»