ЛДПР выберет нового председателя 27 мая

Высший совет ЛДПР в понедельник принял решение провести 27 мая съезд партии, на котором будет избран ее председатель. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя фракции в Госдуме Леонид Слуцкий, пишет ТАСС.

Депутат отметил, что съезд либерал-демократов «впервые пройдет без основателя и бессменного более тридцати лет лидера ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского».

«Все прошедшие 40 дней после его безвременного ухода соблюдался траур и мораторий на вопросы по дальнейшей внутрипартийной организации», — подчеркнул политик.

Высший совет соберется по просьбе региональных отделений, которые в соответствии с уставом партии выступили с обращением о созыве внеочередного съезда. Слуцкий отметил, что ЛДПР продолжит активную политическую деятельность и обязательно выполнит все задачи, оставленные Жириновским.

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Политика Скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Напомним, Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. С 2 февраля он находился в Центральной клинической больнице в связи с диагностированным у него коронавирусом. Лидер ЛДПР был похоронен 8 апреля на Новодевичьем кладбище. Проститься с политиком пришел президент России Владимир Путин.