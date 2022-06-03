Михаил Касьянов уехал из России
Куда именно отправился экс-премьер, неизвестно
3 июня 2022, 12:05
Лидер партии «Парнас», бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил член бюро политсовета партии Константин Мерзликин.
По его словам, ему неизвестны местонахождение и дата возвращения Касьянова. Причины отъезда политика Мерзликин также не уточнил.
Михаил Касьянов в 1999-2000 годах был министром финансов России, а с 2000 по 2004 год возглавлял правительство РФ.
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