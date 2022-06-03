Лидер партии «Парнас», бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил член бюро политсовета партии Константин Мерзликин.

По его словам, ему неизвестны местонахождение и дата возвращения Касьянова. Причины отъезда политика Мерзликин также не уточнил.

Михаил Касьянов в 1999-2000 годах был министром финансов России, а с 2000 по 2004 год возглавлял правительство РФ.