Москва будет помогать Сербии отстаивать национальные интересы в отношении Косово
В МИД РФ подчеркнули, что Москва встревожена новым обострением обстановки в Косово и следит за развитием ситуации
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва будет помогать Белграду отстаивать национальные интересы в отношении Косово с опорой на резолюции СБ ООН. Об этом пишет РИА Новости.
Захарова подчеркнула, что Москва встревожена новым обострением обстановки в Косово и следит за развитием ситуации, «особенно после серии провокаций», которые предприняла Приштина. По словам представителя ведомства, цель провокаторов — взять под полный контроль неалбанские северные районы провинции.
Захарова уточнила, что ответственность за обострение ситуации в крае лежит на Альбине Курти и его «западных опекунах».