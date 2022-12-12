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Москва будет помогать Сербии отстаивать национальные интересы в отношении Косово

В МИД РФ подчеркнули, что Москва встревожена новым обострением обстановки в Косово и следит за развитием ситуации

12 декабря 2022, 22:28

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва будет помогать Белграду отстаивать национальные интересы в отношении Косово с опорой на резолюции СБ ООН. Об этом пишет РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что Москва встревожена новым обострением обстановки в Косово и следит за развитием ситуации, «особенно после серии провокаций», которые предприняла Приштина. По словам представителя ведомства, цель провокаторов — взять под полный контроль неалбанские северные районы провинции.

Захарова уточнила, что ответственность за обострение ситуации в крае лежит на Альбине Курти и его «западных опекунах».

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