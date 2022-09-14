«На пятерку». Томенко оценил организацию выборов в Алтайском крае
Теперь главная задача — провести назначение глав муниципалитетов
14 сентября 2022, 22:18
Губернатор Виктор Томенко отметил хорошую организацию прошедших выборов в Алтайском крае. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на оперативном совещании он поблагодарил органы власти и избиркомы за проведение голосования.
Глава региона отметил, что избирательная кампания была сложной в связи с проведением голосования в большом количестве муниципалитетов. В Барнауле выборы проводились три дня. В крае была обеспечена возможность досрочного голосования.
«Органы власти края, избирательная система свою работу выполнили на пятёрку», — считает Виктор Томенко.
Правительство Алтайского края будет работать со сформированными представительными органами власти. Теперь главная задача — провести назначение глав муниципалитетов.
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