«На пятерку». Томенко оценил организацию выборов в Алтайском крае

Губернатор Виктор Томенко отметил хорошую организацию прошедших выборов в Алтайском крае. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на оперативном совещании он поблагодарил органы власти и избиркомы за проведение голосования.

Глава региона отметил, что избирательная кампания была сложной в связи с проведением голосования в большом количестве муниципалитетов. В Барнауле выборы проводились три дня. В крае была обеспечена возможность досрочного голосования.

«Органы власти края, избирательная система свою работу выполнили на пятёрку», — считает Виктор Томенко.

Правительство Алтайского края будет работать со сформированными представительными органами власти. Теперь главная задача — провести назначение глав муниципалитетов.