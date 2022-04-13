Наталья Поклонская назвала ситуацию на Украине тьмой и катастрофой

Замруководителя Россотрудничества, бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская в обращении к БРИКС в Индии назвала ситуацию на Украине тьмой и катастрофой.

Чиновница отметила, что её «сердце разрывается от боли» из-за происходящего. По её словам, она является одновременно и русской, и украинкой, и выступает «на стороне добра и здравого смысла».

«Две мои родные страны убивают друг друга, я этого не хотела и не хочу», — цитирует её РБК.

Она обратилась к участникам форума с просьбой не увеличивать ненависть и агрессию в сложившихся условиях, а также во время выступления заявила о важности «говорить про мир, нести милосердие, любовь и добро».

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Вопрос дня Милый "няш-мяш", или Чем известна Наталья Поклонская?

24 февраля РФ начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а главной задачей в ней — освобождение Донбасса.