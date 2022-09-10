Отстраненный от выборов в гордуму Бийск кандидат Евгений Якуба подал апелляцию в суд о признании решения нелигитимным

Отстраненный от выборов в гордуму Бийск кандидат Евгений Якуба подал апелляцию в суд о признании решения по снятию его кандидатуры нелегитимным. Как сообщает «Бийский рабочий», апелляция не была поддержана — политик по прежнему не допущен до выборов.

Напомним, что причина была в нарушении законодательства во время предвыборной гонки. В агитационных материалах Якубы были использованы нелицензионные шрифты.

Отстраненный экс-кандидат в городские депутаты с решением суда был не согласен и подал апелляцию, но решение горсуда остается в силе. Апелляция не поддержана. Евгений Якуба не допущен до выборов.

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Напомним, с именем Евгения Якубы связано несколько скандальных историй. Так, его лишили ряда дипломов о высшем образовании. Речь идёт о Сибирском институте управления РАНХиГС, Сибирском университете потребительской кооперации и Белокурихинском филиале АлтГУ. По мнению суда, все эти «корочки» Якуба получил незаконно.

Евгений Якуба пытался стать депутатом Бийской гордумы ещё в 2017 году. Тогда его сначала зарегистрировал избирком в качестве кандидата, однако затем по решению суда он был исключён из списка претендентов.