Живущим в аварийном доме в Затоне пенсионерам смогут пересчитать мизерную компенсацию за жильё только в суде

Только по решению суда может быть пересмотрен размер компенсации собственникам аварийного жилья в доме на ул. Лермонтова, 7, в посёлке Затон в Барнауле. Напомним, жильцы пожаловались amic.ru, что после резкого роста цен на недвижимость в начале 2022 года за назначенную компенсацию в 1,5 млн рублей они не могут приобрести новое жильё. Суд же вправе индексировать сумму в соответствии с сегодняшними ценами на недвижимость. Госорганы будут лишь исполнять его решения, рассказали amic.ru в комитете жилищно-коммунального хозяйства Барнаула.

Что случилось?

Жителям дома на улице Лермонтова, 7, компенсацию за аварийное жильё начислили ещё в декабре 2021 года. Она составила 1,5 млн рублей за квартиру и ещё 400 тысяч выдавали собственникам за несделанный капитальный ремонт.

Весной 2022 года произошло резкое повышение цен на недвижимость. И теперь за эту сумму люди могут приобрести квартиру только в таком же аварийном доме, из которого хотят выехать. Чтобы найти квартиру понадёжнее, нужно ещё около 1,5 млн рублей, а таких финансов у людей, большая часть из которых пенсионеры, нет.

Сейчас они пытаются добиться перерасчёта компенсации в различных инстанциях, но сделать этого у жильцов не получается.

В комитете по ЖКХ Барнаула пояснили amic.ru, что решение суда о компенсации именно в 1,5 млн рублей вступило в силу ещё до повышения цен на недвижимость в первом квартале 2022 года. И оно является обязательными «для всех без исключения органов государственной власти», отметили в комитете.

Дом на ул. Лермонтова, 7, в Затоне / Фото: Екатерина Смолихина

«Площади жилых помещений, указанные в проектах соглашений, определены с учётом сведений из Единого государственного реестра недвижимости. Рыночная стоимость жилого помещения рассчитана на основе сравнительного подхода исходя из стоимости аналогичных жилых помещений, находящихся в близлежащих многоквартирных неаварийных домах, принадлежащих гражданам на праве собственности. Рыночная стоимость жилого помещения зависит от спроса и предложения на дату проведения оценки», — прокомментировали в комитете по ЖКХ.

Городские власти рассказали, что компенсация включает рыночную стоимость долей в жилом доме, цену доли в праве собственности на общее имущество вместе с земельным участком под зданием, компенсацию за несделанный ремонт, среднерыночную стоимость риелторских услуг и услуг по переезду.

Можно ли пересчитать компенсацию?

На 7 октября пять из шести собственников не предъявили решения суда для их исполнения в Управление федерального казначейства по Алтайскому краю. А значит, с компенсацией они не согласны. При этом, отмечают в мэрии, суд всё ещё способен индексировать жильцам компенсацию, беря в расчёт индекс потребительских цен на товары и услуги с сайта Федеральной службы государственной статистики.

В комитете указали, что от собственников пяти квартир дома уже пришла копия иска о перерасчёте компенсации.

«Вопрос расселения будет решён в судебном порядке», — отмечают в комитете.

При этом до получения компенсации жильцам могут ежемесячно выплачивать деньги на оплату расходов по найму жилья либо выдать временную квартиру из маневренного фонда.

Дом на ул. Лермонтова, 7, в Затоне / Фото: Екатерина Смолихина

Целиком дом планируется расселить до 31 декабря 2023 года, рассказали в комитете. Снести здание должны осенью 2026 года. Аварийным его признали 17 октября 2014 года.

Всего в доме на ул. Лермонтова, 7, восемь квартир. Семь из них находятся в частной собственности и одна — в муниципальной. При этом один собственник согласился на компенсацию. Владельцу муниципальной квартиры выдали новое жильё.

Отдельно в комитете отметили, что от жителей других домов в Затоне заявлений по поводу перерасчёта компенсации за жильё не поступало.

Собственники жилья пока надеются на суд, но если он не повысит им компенсацию, то они намерены обращаться в мэрию и писать письмо президенту России. При этом риелторы отмечают снижение цен на рынке недвижимости и говорят, что есть вероятность, что в ближайшее время цены вернутся на уровень осени 2021 года.

Новости

Общество Пожилые жильцы аварийного дома в Затоне не могут купить квартиру на мизерную компенсацию

Новости

Общество Власти Барнаула прокомментировали кражу с обрезкой коммуникаций в аварийной квартире пенсионерки