Превзойти результаты 2017 года. Новое руководство ЛДПР в Алтайском крае назвало задачи на муниципальные выборы

В минувшие выходные у регионального отделения ЛДПР в Алтайском крае появился новый координатор — Сергей Булаев. Первое серьёзное испытание для него — масштабные выборы в муниципалитетах, которые запланированы на сентябрь 2022 года. Руководитель либерал-демократов в крае считает, что партия имеет хорошие перспективы в предстоящей избирательной кампании. По его словам, главная задача на ближайшие месяцы — подготовить сильных конкурентоспособных кандидатов. О своих планах и первых шагах в новой должности Булаев поделился с корреспондентом amic.ru.

Мы получили готового руководителя

19 марта прошла внеочередная партийная конференция реготделения ЛДПР в Алтайском крае. На ней партийцы выбрали нового координатора, им стал Сергей Булаев. С января он уже работал в этой должности с приставкой и.о. Также либерал-демократы сформировали новый состав координационного совета. В него вошли, кроме самого Сергея Булаева, лидер фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семёнов, депутат краевого парламента Ирина Шудра, депутат Барнаульской гордумы Алексей Скосырский, а также ещё трое партфункционеров.

По словам лидера фракции ЛДПР в Алтайском Заксобрании Владимира Семёнова, Сергей Булаев был единственным кандидатом на должность координатора. Ранее его согласовало федеральное руководство партии, поэтому других вариантов не предусматривалось. «Он наиболее подходящий кандидат: долгое время работал заместителем, когда я возглавлял партийную организацию. Он прекрасно знает всю работу, прошёл целиком предвыборную кампанию в Госдуму и АКЗС в 2021 году. Фактически Сергей Булаев — готовый руководитель. В партии он уже более трёх лет, и всегда был очень активен. Абсолютно достойный кандидат, на мой взгляд, у него всё получится», — охарактеризовал нового руководителя Семёнов.

Новости

Политика Шанс получить возможность. Зачем жителям края дали надежду вернуть выборы мэров и глав

Напомним, Владимир Семёнов оставил пост руководителя реготделения ЛДПР осенью 2021 года. Он сделал это по собственному желанию, так как занял оплачиваемый пост в краевом парламенте. Семёнова утвердили в качестве руководителя комитета по промышленности, предпринимательству и туризму. В таком случае совмещать парламентскую деятельность с руководством отделением ЛДПР оказалось невозможно в силу внутрипартийных норм. Сам Семёнов объяснял это следующим образом: «У нас в партии есть такое правило: если ты занимаешь пост в законодательном органе, то ты просто физически не сможешь полноценно заниматься ещё и работой в партии. Поэтому традиционно в такой ситуации происходит смена координатора».

Усилить подбор кандидатов

По словам лидера фракции ЛДПР в Заксобрании, партия на грядущих муниципальных выборах (пройдут в сентябре в единый день голосования) рассчитывает получить принципиально иные результаты, чем были достигнуты в ЕДГ-2021, а также улучшить собственные показатели 2017 года. По оценке Семёнова, основное внимание партия уделит трём большим городам (Барнаул, Бийск, Рубцовск), однако и остальные муниципалитеты без внимания не останутся. «Понятно, что закрыть все позиции, учитывая, что будет распределено шесть тысяч мест, просто невозможно. Но мы постараемся подойти максимально мобилизованными», — отметил Семёнов.

Новый координатор ЛДПР в Алтайском крае Сергей Булаев добавил, что свою первоочередную задачу видит в подборе качественных кандидатов к грядущим выборам в органы местного самоуправления. «Нам необходимо усилить подбор кандидатов, чтобы они были лучше, чем у конкурентов, и оказались способны бороться и побеждать на одномандатных округах», — отметил Булаев. Пока лидер либерал-демократов не стал называть конкретные фамилии, отметив, что партийная конференция, где будут утверждены списки соискателей, ориентировочно пройдёт в июне.

Новости

Политика Момент истины для всех. Каких сюрпризов ждать от муниципальных выборов — 2022 в Алтайском крае

Что известно о Сергее Булаеве

Сергей Булаев родился 7 января 1989 года в Барнауле. В 2011 году окончил Алтайский госуниверситет по специальности «антикризисное управление». В 2015 году получил второе высшее образование в Алтайском институте повышения квалификации руководителей и специалистов агропромышленного комплекса по специальности «Организация правового обеспечения». Трудовую деятельность начал в 2011 году менеджером в ЗАО СК «МАКС». В 2013-2019 годах — менеджер по продажам в ООО «СтройЦентр», с 2020 по 2021 год — гендиректор ООО «РСК». В 2018-2020 годах возглавлял Железнодорожное первичное отделение ЛДПР в Барнауле. С 2019 по 2021 год был помощником депутата Госдумы Елены Строковой по работе в Алтайском крае. С 2021 года по 2022 год — заместитель координатора Алтайского реготделения ЛДПР.

Стартовые позиции внушают оптимизм

Пять лет назад, в 2017 году, в Рубцовске на выборах депутатов горсовета ЛДПР сумела занять третье место, почти обогнав «Единую Россию» и КПРФ. Тогда партия власти получила 30% голосов, коммунисты — 29,73%, а либерал-демократы — 27,43%. «Справедливая Россия» заметно отстала — 5,38%. Кроме того, ЛДПР сумела выиграть в 3 из 14 одномандатных округов, показав лучший результат из всех оппозиционных партий.

Позиции ЛДПР в Рубцовске традиционно сильны, говорит политтехнолог Константин Лукин, поэтому можно ожидать, что результат пятилетней давности будет как минимум повторён. В случае же проведения качественной избирательной кампании есть все шансы эти показатели превзойти.

Похожая картина складывается и в Бийске. В наукограде традиционно крепкие позиции имеют либерал-демократы и коммунисты. Так, на выборах в Госдуму именно Рубцовский округ забрали себе «красные», вспоминает Лукин. В 2017 году в состав Бийской гордумы по партспискам прошли ЕР (получили 32,45% голосов), КПРФ (32%), ЛДПР (16,69%) и «Справедливая Россия» — 13,94%.

Новости

Политика Угроза для партии власти. Чем могут обернуться выборы в "мятежных" Бийске и Рубцовске

Единственное, что может помешать оппозиции удачно выступить на сентябрьских выборах, это возможный отказ от партийных списков и переход полностью на мажоритарную систему (где есть только округа), рассуждает эксперт. Однако пока об этом говорить рано, окончательное решение ещё не принято.

В Алтайском крае в ЕДГ-2022 на уровне муниципальных районов и городских округов в ходе основных выборов должны быть замещены 959 депутатских мандатов. В сельских и городских поселениях — ещё 4857, в том числе на довыборах в местные органы власти. Кроме того, планируется проведение трёх референдумов по вопросам налогообложения.

В Барнаульской гордуме ЛДПР сейчас имеет одинаковое представительство с другими оппозиционными фракциями — КПРФ и «Справедливой Россией — За правду». У каждого партийного объединения по три депутата.

Все они осенью рассчитывают существенно увеличить представительство в БГД, отмечает Константин Лукин. Другой вопрос, что к распределению мест подключатся ещё и новые игроки, причём с неплохими шансами на успех. Наверняка попробуют пройти в представительный орган крупнейшего муниципалитета ещё две партии, теперь освобождённые от сбора подписей, — «Новые люди» и «Коммунисты России». Всем остальным придётся собирать подписные листы, чтобы пройти регистрацию.

Новости

Политика Убьем явку окончательно, но станем ближе к народу? Почему на Алтае хотят отказаться от выборов по партспискам

Напомним, в 2017 году на выборах в БГД «Единая Россия» получила 49,58% голосов, КПРФ — 16,43%, ЛДПР — 13,01%, «Справедливая Россия» — 12,83%. Для Барнаула правила игры точно менять не будут: выборы в краевом центре пройдут по старой схеме: 50% мест распределят по партийным спискам, ещё 50% — по одномандатным округам, говорит Лукин.

«Это будет принципиально другая кампания по сравнению с 2021 годом. Говорить, каких результатов можно ждать в сентябре, пока преждевременно. Да, наверное, оппозиция может навязать борьбу на отдельных округах. Плюс здесь не требуется такое мощное финансирование как на вышестоящих выборах. Но многое будет упираться в явку: свой электорат в лице бюджетников ЕР традиционно мобилизует, а вот сможет ли прийти кто-то из сочувствующих оппозиции в условиях слабой популярности кампании и в целом разочарования от политики — большой вопрос, — подчёркивает политтехнолог. — Чем выше активность избирателей, тем больше шансов у оппозиции, но, думаю, даже 20% явки мы не увидим. Всё-таки начало сентября — не самое удачное время».