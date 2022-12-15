Путин предложил предоставлять ипотеку под 2% в новых регионах РФ

Президент России Владимир Путин предложил в новых регионах РФ предоставлять ипотеку для нового строительства по льготной ставке 2%. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Ясно, что сейчас там эта новая стройка в зачаточном состоянии находится, но это будет инструментом для того, чтобы развернуть это строительство», — подчеркнул он.

Президент отметил, что объём жилищного строительства там пока ограничен, но введение такой льготной ипотеки послужит условием для долгосрочного развития стройки на новых территориях.