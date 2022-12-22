Президент России Владимир Путин разрешил правительству выдавать временные разрешения на отдельные сделки с подсанкционными лицами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на указ главы государства.

Фактически поправка вводит режим, аналогичный действующему в США, где ответственное за правоприменение в области санкций ведомство, OFAC, уполномочено выдавать лицензии на конкретные транзакции с подсанкционными лицами.

В тексте также отмечается, что он вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 3 мая 2022 года.