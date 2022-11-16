Ракетный удар по Польше. Мир замер в ожидании эскалации

Эхо боевых действий на Украине, судя по всему, отозвалось и в Польше. Как сообщили вечером 15 ноября польские СМИ, в районе деревни Пшеводув, расположенной поблизости границы с Украиной, произошёл взрыв после попадания двух ракет в зерносушилку. Погибли два человека. О том, какие версии случившегося выдвигают политики и мировые масс-медиа, допускают ли новые конфликты из-за этого ЧП, рассуждает журналист amic.ru Андрей Магас.

По информации польского Radio Lublin, взрыв произошёл примерно в 15:40 по местному времени (соответствует 17:40 мск). Деревня Пшеводув, входящая в состав Люблинского воеводства, находится в 8 км от границы с Украиной. Пока известно о гибели двух человек, на место происшествия выехали пожарные, полиция, прокуратура.

Польская пресса отреагировала вполне предсказуемо, заявив, что взорвавшиеся ракеты российского происхождения. Впрочем, пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер обратился к журналистам с призывом не публиковать непроверенную информацию.

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В свою очередь, Министерство обороны РФ заявило, что утверждения польских СМИ об упавших в Пшеводуве российских ракетах не соответствуют действительности и являются «намеренной провокацией в целях эскалации обстановки», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населённом пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения», — подчёркивается в сообщении.

Тем временем в Польше состоялось срочно созванное совещание комитета национальной безопасности под председательством главы кабмина Матеуша Моравецкого. Польский МИД, не дожидаясь официальных данных, отреагировал оперативно, опубликовав заявление о «российской ракете» и вызвал на ковёр российского дипломата Сергея Андреева. «Министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла РФ в МИД и потребовал немедленных подробных объяснений», — сообщается на сайте министерства.

Правда, польский президент Анджей Дуда заявил, что «в данный момент нет однозначных доказательств, кто выпустил эту ракету».

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Ожидаемо отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский, возложивший ответственность за ракетный удар на российскую сторону. Он назвал случившееся российским ударом по коллективной безопасности и повышением эскалации. По его словам, тем самым «Россия противопоставляет себя миру».

Президент США Байден провёл экстренный круглый стол с участием мировых лидеров в связи с инцидентом в польской деревне, сообщается на сайте Белого дома. По словам американского лидера, по предварительным данным, нет оснований утверждать, что ракеты были выпущены российской стороной.

«Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим», — заявил он журналистам.

Кроме того, Байден сообщил, что лидеры стран G7 и стран НАТО договорились оказать помощь Варшаве в расследовании инцидента с упавшими ракетами.

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Пентагон также не подтвердил информацию о том, что упавшие ракеты были российского происхождения. На состоявшемся брифинге бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что нет «никакой информации, подтверждающей эти сообщения, и мы продолжаем изучать эту ситуацию». На просьбу журналистов уточнить происхождение ракет, он ответил, что не собирается «заниматься рассуждениями и строить гипотезы», цитирует генерала ТАСС.

Как сообщает CNN со ссылкой на военного чиновника НАТО, самолёт альянса отследил ракету, упавшую в польской деревне. «Разведданные с радиолокационными следами [ракеты] были предоставлены НАТО и Польше», — заявил представитель военного блока. Он не уточнил, кто запустил ракету и откуда был произведён пуск. А вот бывший президент США Дональд Трамп заявил, что прилетевшая в Польшу ракета, вероятно, была пущена из России.

«Только сегодня ракета была послана, вероятно, Россией в Польшу, на 50 миль (примерно 80 км) вглубь польской территории», — заявил он, выступая в своей резиденции во Флориде.

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По мнению военкора Евгения Поддубного, на снимке, разошедшемся по мировым СМИ, может быть запечатлён обломок ЗРК С-300, находящегося на вооружении украинских военных.

«Вероятно, удар был нанесён киевским режимом непреднамеренно, в результате работы ПРО ВСУ. Противник часто использует просроченные боеприпасы. Хотя в качестве повода для очередной волны эскалации в трагедии, а погибли люди, вполне могут попытаться обвинить Россию. Достаточно ведь формулы «хайли лайкли», — написал он в своём телеграм-канале.

Телеграм-канал «Поисковик ЗВИ» уточняет, что «упавшая ракета С-300 на территории Польши принадлежит 540-му зенитному ракетному полку воздушных сил Украины. Полк расположен в городе Каменка-Бугская Львовской области и вооружён комплексами С-300ПС/ПТ».

Что касается польской прессы, то она активно тиражирует самые невероятные версии. Так, портал Vsegrad24 уже предположил, что ЧП могло случиться по вине местного тракториста, который наехал на платформенные весы, спровоцировав взрыв.