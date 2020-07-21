Сергей Фургал обратился к жителям Хабаровского края после своей отставки

Жители региона просто так отдавать своего губернатора, судя по всему, не собираются

21 июля 2020, 13:17, Илья Звягинцев

Теперь уже бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на своей странице в Instagram обратился к жителям региона. 

"Это были насыщенные, тяжелые и в то же время прекрасные два года вместе с вами!" – написал он. 

Здесь вам не колония: как Дальний Восток отстаивает перед Москвой право на свободу

Здесь вам не колония: как Дальний Восток отстаивает перед Москвой право на свободу

Фургал добавил, что сделать удалось не так много, как хотелось бы, но в регионе смогли "навести порядок, начать стройки и составить базу для того, чтобы система начала работать".

В комментариях под постом жители Хабаровского края и других регионов России написали слова поддержки экс-губернатору и отметили, что просто так своего человека оставлять не будут. 

Ранее стало известно о том, что Сергея Фургала отстраняют от должности "из-за утраты доверия". Путин назначил врио губернатора депутата Михаила Дегтярева. 

Сергея Фургала отправили в отставку из-за утраты доверия Путина

Сергея Фургала отправили в отставку из-за утраты доверия Путина

Комментарии
    Новости партнеров