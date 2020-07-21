Сергей Фургал обратился к жителям Хабаровского края после своей отставки

Теперь уже бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на своей странице в Instagram обратился к жителям региона.

"Это были насыщенные, тяжелые и в то же время прекрасные два года вместе с вами!" – написал он.

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Фургал добавил, что сделать удалось не так много, как хотелось бы, но в регионе смогли "навести порядок, начать стройки и составить базу для того, чтобы система начала работать".

В комментариях под постом жители Хабаровского края и других регионов России написали слова поддержки экс-губернатору и отметили, что просто так своего человека оставлять не будут.

Ранее стало известно о том, что Сергея Фургала отстраняют от должности "из-за утраты доверия". Путин назначил врио губернатора депутата Михаила Дегтярева.