«Социалка» и нацпроекты. Как подрос бюджет Барнаула 2023 ко второму чтению

2 декабря Барнаульская гордума на очередном заседании должна утвердить бюджет краевого центра на 2023 год. Уже известно, что после первого чтения главный финансовый документ дополнительно подрос почти на 4,5 млрд рублей. В основном за счёт помощи из краевого бюджета. Подробнее о том, куда в следующем году город планирует направить деньги — в материале amic.ru.

Ко второму чтению бюджет Барнаула на 2023 год прибавил 4,544 млрд рублей по доходам. Одновременно почти на такую же сумму (4,582 млрд) выросли и расходы городской казны. Таким образом, дефицит бюджета дополнительно увеличился на 38,4 млн рублей.

По словам председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Ольги Шерниной, в сравнении с первым чтением межбюджетные трансферты на 2023 год увеличены на 4,469 млрд рублей и составят суммарно 15,5 млрд. Увеличения поступлений в бюджет удалось достичь и за счёт роста поступлений по налогам на доходы физлиц, за пользование природными ресурсами, единого сельхозналога.

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Всего на «социалку» в следующем году власти направят 59% всех расходов бюджета. Приоритетами остаются реализация нацпроектов, обеспечение финансовой устойчивости и сбалансированности местной казны. Таким образом, основные показатели бюджета Барнаула на 2023 год составят: по доходам — 26,1 млрд рублей, по расходам — 27,2 млрд рублей, дефицит — 1,1 млрд рублей.

В этом году впервые за долгое время в бюджете ко второму чтению учтены предложения всех пяти фракций гордумы Барнаула. В 2023 году будут увеличены расходы на зарплаты бюджетников, строительство и реконструкцию школ, строительство и капремонт дорог, реализацию федерального проекта «Чистая вода», переселение из аварийного жилья, формирование современной городской среды, организацию питания школьников, оплату за классное руководство, содержание электротранспорта, компенсацию за коммунальные услуги, отлов и содержание безнадзорных животных и другие.

В частности, продолжится строительство детского сада в квартале 2038, школы в микрорайоне Спутник, пристройки к школе № 98 в селе Власиха. Завершится строительство автомобильных дорог по улицам Христенко и 280-летия Барнаула.

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Также в рамках федерального проекта «Чистая вода» будет выполнена реконструкция насосной станции по улице Звёздной, 30. Средства по этой программе направят и на резервуар чистой воды в посёлке Казённая Заимка.

В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году продолжат работы по восстановлению парка «Юбилейный», реконструкции фонтана и озеленению парка «Центральный». А ещё в следующем году в краевой столице благоустроят не менее 63 дворов. В 2023-м завершат реконструкцию путепровода по проспекту Ленина через железнодорожные пути, а также сетей водоснабжения и водоотведения на территории «Меланжиста Алтая» и в посёлке Южном.

Кроме того, ко второму чтению на 16,6 млн рублей увеличены средства на содержание мест накопления твёрдых бытовых отходов. С предложением по увеличению обратилась фракция КПРФ. По инициативе фракции «Справедливая Россия» были увеличены расходы на благоустройство и озеленение общественных территорий города. Расходы на отлов и содержание безнадзорных животных были инициированы фракцией «Новые люди», на увеличение расходов на безопасность учреждений образования, культуры и спорта акцентировали внимание сразу две фракции: ЛДПР и «Единая Россия». Кроме того, удовлетворены предложения единороссов по увеличению средств на ремонт сельских и поселковых дорог, содержание мест захоронений, выделению грантов на поддержку ТОС и другие.

Инфографика: barnaul.org

Председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич подчеркнула, что при рассмотрении заявок учтены предложения абсолютно всех думских фракций, и предложила продолжить работу БГД именно в таком ключе, «ориентируясь на интересы жителей, а не политические амбиции и популизм».

«Мы много говорим о важности участия жителей в распределении бюджетных средств. Депутаты восьмого созыва во время работы над бюджетом в составе комитетов исходили именно из этого принципа. Они задавали вопросы и вносили предложения, исходя из тех наказов, которые получили от жителей. Считаю такую работу правильной», — отметила Буевич.

Напомним, перед первым чтением доходная часть бюджета составляла 21,5 млрд рублей, а расходы — 22,5 млрд. Тогда в конце октября главный финансовый документ поддержало абсолютное большинство депутатов БГД — единороссы, либерал-демократы и «Новые люди». Воздержались эсеры, а против выступили коммунисты (три человека).