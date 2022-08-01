Станут ли Тайвань и Косово местом начала новой большой войны?

Сразу два тревожных региона в разных частях света напомнили о себе — это Республика Косово в Сербии (признана рядом стран мира) и остров Тайвань. Несмотря на вроде бы локальный характер противостояния на этих территориях, они могут оказаться детонатором, способным подорвать мир и стабильность на огромных пространствах. Особенно в условиях мировой встряски, вызванной спецоперацией РФ на Украине. Косово — потому что расположено в центре Европы и на Балканах (издавна становившихся очагом, поджигавшим глобальные войны), а Тайвань в очередной раз стал ареной столкновения интересов Китая и США — ведущих мировых держав.

В причинах, по которым эти тлеющие конфликты в разных частях света могли стать горячими точками, нынешней обстановке вокруг них и перспективах войны и мира пытался разобраться журналист amic.ru Андрей Магас.

Боевики и радикалы в кресле премьера

Косовские албанцы в Сербии уже становились причиной военной операции НАТО в бывшей Югославии в 1999 году и с того времени доставляли немало хлопот как Белграду, так и в целом Европе. Албанские банды (а косовары в них выступают одной из активных сил) — давняя головная боль Интерпола и Европола. А экс-прокурор международного трибунала по бывшей Югославии в Гааге Карла Дель Понте в своей книге «Охота. Я и военные преступники» (вышедшей в 2008 году) описала начало «теневой» деятельности «борцов за независимость» Косово по торговле человеческими органами, вырезанными у пленных и проживавших в регионе сербов. В книге также содержался намёк, что вообще-то провозгласившая независимость 17 февраля 2008 года республика — это криминальное государство в центре Старого света.

Как бы то ни было, но сербские власти с тех пор вынуждены были мириться с существованием Косово, которое они всегда называли «неотъемлемой частью» своей территории (аналогичным образом воспринимает и Тайвань официальный Пекин). Иногда возникали конфликты, из Белграда раздавались угрожающие заявления, однако международные силы под руководством НАТО — KFOR — препятствовали переходу к более решительным действиям.

Но с приходом на пост премьера республики бывшего участника т. н. «Армии освобождения Косово» (финансировавшейся, между прочим, в значительной степени за счёт наркоторговли) Альбина Курти отношения между Приштиной и Белградом снова стали накаляться.

«Несмотря на то, что сам Курти боевиком не был, в отличие от бывшего президента и премьера Косово Хашима Тачи или экс-главы правительства Рамуша Харадиная, он является едва ли не большим радикалом, нежели его предшественники», — заявил amic.ru балканист, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Со времени прихода этого деятеля в кресло премьера участились нападения на местных сербов и попытки захвата их имущества, как и собственности Сербской православной церкви. Примечательно, что KFOR при этом бездействовали.

Принудить Белград к санкциям

Новая вспышка противостояния последовала 20 сентября 2021 года, когда косовские власти запретили въезд в республику машин с сербскими номерами и перебросили спецподразделения в населённую сербами северную часть региона. В ответ сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП и стали держать блокаду. Белград со своей стороны подтянул бронетехнику, организовал облёт вертолётами Ми-35 и истребителями МиГ-29. Тогда вмешались западные страны, и ситуацию удалось разрешить договорённостью заклеивать номера авто при въезде и выезде из Косово.

Но с началом военной операции РФ на Украине, когда сербское руководство отказалось поддерживать антироссийские санкции, Приштина снова начала искать повод для обострения. 4 июля Курти заявил, что живущие в крае сербы должны перевести свои автомобили на документацию Республики Косово.

«Запад стремится всеми методами заставить Сербию присоединиться к антироссийским санкциям, — отмечает Олег Бондаренко. — Они уже исчерпали экономико-политические методы давления на Белград, поэтому стали использовать провокации Приштины».

30 июля министр иностранных дел Сербии Никола Селакович сообщил, что косовские власти собираются «устроить сербам ад» с 1 августа, потому что с этого дня по решению Приштины документы (паспорта и пр.) и автомобильные номера, выданные Сербией, перестают действовать в Косово. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что косовоалбанское руководство планирует начать полицейскую операцию на севере края, и призвал Приштину к миру, но предупредил об ответе в случае насилия в отношении сербского населения.

«В это раз пролилась кровь, — напоминает Олег Бондаренко. — И это отличает нынешнюю ситуацию от предыдущих. Хотя Сербия не подтягивала армию, а привлекла полицейские подразделения, нет гарантии, что следующее обострение не заставит её руководство действовать более жёстко».

Россия, в свою очередь, поддержала Белград, призвала Приштину и стоящих за ней Вашингтон и Брюссель прекратить провокации и соблюдать права косовских сербов. Пока что косовские власти отложили запрет на сербские документы до 1 сентября.

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По словам Бондаренко, если через месяц случится новое обострение, конфликт может распространиться и на другие государства.

«В этом случае у Белграда не останется иного выбора, кроме как защитить сербов от уничтожения. Не стоит забывать, что в Сербии есть албанские общины, территории которых в своё время Вучич предлагал передать под ответственность Приштины в обмен на косовские районы проживания сербов. Также албанские общины есть в Черногории, нынешний премьер которой является этническим албанцем. Уже давно существует албанский вопрос в Македонии. Поскольку эти проблемы так и не были решены, то достаточно поднести спичку, чтобы они полыхнули снова. Так что Балканы снова могут «взорваться», — заключил Олег Бондаренко.

Непризнанный остров

Что касается обострения вокруг Тайваня, то здесь ситуация ещё более запутанная. В Пекине убеждены, что Тайвань — составная часть КНР, временно захваченная сепаратистами. В 1950 году на остров бежала верхушка правившей в Китайской республике в 1912-1949 годах партии Гоминьдан и учредила, по сути, независимое от материковой части государство. Хотя поначалу в учредительных документах административный центр Тайбэй значился как временная столица, а материковый Китай — как составная и временно отпавшая часть единого государства. Так что в Пекине и Тайбэе считают свою территорию «истинным китайским государством», а оппонентов — отщепенцами.

При этом Китайскую республику (Тайвань) как независимое государство признают всего лишь полтора десятка государств. Соединённые Штаты среди них отсутствуют, как и большинство западных стран. В ООН тайваньских представителей нет.

Однако суверенитет Тайваня не мог бы состояться без многолетней поддержки из Вашингтона, в том числе поставками оружия и экономически. Интересно, что главными торговыми партнёрами Тайваня являются материковый Китай, Япония, США, Евросоюз, Сингапур, Таиланд. В Пекине политика экономических связей с Тайванем поощрялась, руководство страны надеялось, что рано или поздно такая постепенная интеграция приведёт к ликвидации странной независимости острова. В конце концов, превратился же Гонконг в июле 1997-го из независимого государства в административный район КНР. К тому же избранный президентом в 2008 году представитель партии Гоминьдан Ма Инцзю взял курс на укрепление связей с Пекином. По иронии судьбы именно партия — учредительница островного государства спустя десятилетия стала проводником линии на воссоединение.

«Здесь следует отметить, что партия Гоминьдан — участник „Большой синей коалиции“, выступающей за реализацию формулы „одна страна — две системы“, как в случае с Гонконгом. Она выступает за единство Китая, — заявил amic.ru китаевед, заместитель главного редактора журнала „Проблемы Дальнего Востока“ Андрей Островский. — Но на острове действуют различные политические силы, у которых противоположные взгляды на эту проблему».

Остров невезения в Тихом океане есть...

Тайвань является ещё и мощнейшим инструментом давления на Китай со стороны Вашингтона, который приложил максимум усилий для победы на выборах 2016 года представительницы Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь, выступившей против принципа «одна страна — две системы» и предложившей даже закрепить название острова в наименовании государства. Её инициативы на размежевание с Пекином вызвали ответную реакцию КНР — она стала чаще проводить манёвры ВМС у тайваньских берегов, отрабатывать высадку на них своего десанта, самолёты ВВС стали регулярно заходить в подконтрольную Тайбэю воздушную зону.

Масла в огонь подлил намеченный визит на Тайвань спикера Палаты представителей (примерно соответствует российской Госдуме) Нэнси Пелоси. До этого туда прилетал её коллега Ньют Гингрич в апреле 1997 года. В Пекине были крайне возмущены, но уже в июле под юрисдикцию КНР вернулся Гонконг и на радостях этот инцидент был стёрт из памяти. Теперь ситуация иная — Поднебесная демонстрирует рост могущества и своего геополитического влияния. Поэтому приезд на Тайвань председателя нижней палаты парламента США выглядит как звонкая пощёчина.

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Уже в конце июля китайская сторона выдвинула свои корабли к Тайваньскому проливу, небо стали патрулировать самолёты ВВС НОАК. Более того, в Пекине пообещали сопровождение боевой авиацией лайнера с Пелоси и не допустить его посадки на острове, а в крайнем случае пригрозили даже сбить. Вашингтон в ответ отправил в Южно-Китайское море атомный авианосец «Рональд Рейган». Мировые СМИ по-разному оценивают вероятность приезда Пелоси. Одни считают, что визит перенесут на неопределённое время, другие — что глава Палаты представителей посетит Тайвань 2 августа. Китайское издание Global Times предполагает, что самолёт с ней может приземлиться на острове под предлогом дозаправки или неисправности.

«Визит Пелоси на Тайвань с юридической точки зрения незаконен, как и продажа руководству острова американского вооружения, — отметил Андрей Островский. — Сложно сказать, состоится ли он вообще. При этом стоит понимать, что Вашингтон выступает против объявления островом независимости, провозглашения Республики Тайвань, о чём неоднократно заявлял и подтверждал документально».

Стоит напомнить, что нынешняя администрация США не одобряет поездку Пелоси на Тайвань, о чём неоднократно заявляли члены команды Джо Байдена.

«Здесь важно понимать, что и в Соединенных Штатах существуют различные подходы к тайваньскому вопросу. Отсюда и такие разночтения», — заключил Андрей Островский.