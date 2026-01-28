Некоторые банки снизили ставки по ипотеке

Об уменьшении процента заявили уже в трех финансовых учреждениях

28 января 2026, 18:15, ИА Амител

Ключи от квартиры / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Сразу несколько российских банков объявили о снижении процентных ставок по ипотечным программам. Корректировка стала возможна на фоне улучшения макроэкономических показателей.

Так, с 28 января уменьшил процент на 3,3 пункта ВТБ. По обновленным условиям минимальные ставки с учетом дисконтов при покупке квартир (на первичном и вторичном рынках) теперь начинаются от 19,3% годовых, а при рефинансировании кредитов на жилье — от 19,6% годовых. Параметры по госпрограммам ипотеки банк не меняет: по семейной и IT-ипотеке — 6% годовых, по дальневосточной, арктической и льготной ипотеке в новых регионах — 2% годовых.

С 27 января на полпроцента вниз ставки скорректировал ТКБ Банк. Размер ставки зависит от выбранных условий страхования, а также параметров заемщика и предмета ипотеки. Так, по программе "Приобретение недвижимости" минимальная ставка будет от 20,25% годовых. По кредиту под залог недвижимости "Удобный" — от 20,75% годовых.

Двумя неделями ранее, 15 января, о пересмотре ставок сообщили банк "Санкт-Петербург" и ПСБ. В "Санкт-Петербурге" минимальный процент на покупку новостройки и готовой квартиры теперь составляет 18,49% годовых. Ранее по этим программам было 19,49%. Также вновь доступны скидки к ставке — 0,5 процентного пункта для зарплатных или потенциальных зарплатных клиентов.

В ПСБ ставка на покупку жилья в строящихся домах с этого дня составляет 19,59% (ранее 20,29%), а по акции "Крупная сумма" — 18,69%. По кредитам на "вторичку" ставка снижена с 20,39% до 19,49%.

«Рынок ипотеки прошел переломную точку, и в этом году покажет положительную динамику. Но ключевой сдвиг — в логике поведения клиентов. Многие уже не хотят откладывать покупку жилья и готовы действовать сейчас, имея четкий план на будущее рефинансирование», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

По итогам прошлого года банки выдали 4,4 трлн рублей ипотечных средств на покупку жилья — на 9% меньше, чем годом ранее. В 2026 году, по оценке экспертов банка, объем продаж может прибавить около четверти.

Как ранее сообщал amic.ru, 19 декабря Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. — до 16% годовых. Но в конце года банки не стали активно менять ипотечные условия. Сейчас средние ставки по рыночной ипотеке остаются на уровне 21%, пишет РБК.

Добавим также, что в прошлом году в Алтайском крае зарегистрировали более 19,3 тыс. ипотечных договоров, это на 12% меньше, чем годом ранее.