Потребуется шесть часов. В администрации Рубцовска рассказали о ходе ремонта на теплосети

Точное место порыва на теплосети уже установлено

15 января 2026, 12:20, ИА Амител

Ремонтная бригада на месте прорыва трубы / Фото: СГК Рубцовск

В администрации Рубцовска рассказали о ходе устранения аварии на теплосетях, из-за которой часть города осталась без отопления. По данным мэрии, в школе № 10 развернули пункт временного размещения для жителей, которые не могут или не хотят оставаться в квартирах при отсутствии тепла.

Как сообщили в администрации Рубцовска, с 10 часов утра специалисты управления по ЖКХ и экологии проводят поквартирный обход домов, попавших в зону отключения. На данный момент проинформированы около 60% жителей. При этом, как уточняется, пока никто из горожан не воспользовался услугами пункта временного размещения, работа по информированию продолжается.

В мэрии также сообщили, что точное место порыва на теплосети уже установлено. Сейчас на участке ведутся земляные работы. Повреждение выявлено на трубопроводе диаметром 159 миллиметров. Ориентировочно на устранение аварии и восстановление подачи тепла потребуется не менее шести часов, завершение работ ожидается около 17:00.

Отмечается, что на месте происшествия работает оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации на территории города. Его возглавляет временно исполняющий полномочия главы города Игорь Башмаков. Власти заявляют, что ситуация находится на контроле до полного восстановления теплоснабжения.

Ранее прокуратура Алтайского края взяла на особый контроль ликвидацию аварии на сетях водоснабжения в Рубцовске, из-за которой без отопления остались десять многоквартирных домов и один социальный объект.