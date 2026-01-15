Устранение аварии на сетях в Рубцовске находится на контроле краевой прокуратуры
Устанавливаются причины и условия возникновения аварийной ситуации
15 января 2026, 12:13, ИА Амител
Прокуратура Алтайского края взяла на особый контроль ликвидацию аварии на сетях водоснабжения в Рубцовске, из-за которой без отопления остались десять многоквартирных домов и один социальный объект. Надзорное ведомство координирует работу аварийных служб и следит за восстановлением теплоснабжения, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По поручению прокурора Алтайского края Антон Германа прокуратура города Рубцовска незамедлительно начала проверку. Ее цель – установить причины и условия возникновения аварийной ситуации, а также не допустить нарушения прав жителей, оставшихся без тепла.
В рамках надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям ресурсоснабжающей организации, управляющих компаний и аварийных служб. Сотрудники прокуратуры проверят, насколько своевременно и в полном объеме были приняты меры по устранению последствий аварии, а также соблюдены ли требования законодательства при предоставлении коммунальных услуг населению. Кроме того, прокуратура города продолжает держать ситуацию на постоянном контроле, осуществляя мониторинг хода ремонтных работ и замеры температуры воздуха в жилых помещениях.
Авария на теплосетях произошла вечером 14 января. Утром 15 января мэр Рубцовска Игорь Башмаков сообщил о порыве теплосети в районе дома № 53 на улице Гвардейской. По его словам, без отопления остались жители нескольких домов на трех улицах города. В зону отключения попали дома № 51, 53, 53а, 53б, 55, 60 и 64 по улице Гвардейской, дома № 96/1 и 96а по улице Рихарда Зорге, а также дома № 167/1, 167/2, 169/1, 169/2, 192, 194, 196, 198 и 200 по улице Степана Разина.
Контролировать надо было летом.
19:28:02 15-01-2026
У краевой прокуратуры на конроле должна стоять деятельность администрации края и города. А вообще, в отставку правительство края должно уйти. В полном составе.