Устранение аварии на сетях в Рубцовске находится на контроле краевой прокуратуры

Устанавливаются причины и условия возникновения аварийной ситуации

15 января 2026, 12:13, ИА Амител

Поврежденный участок трубы / Фото: СГК Рубцовск

Прокуратура Алтайского края взяла на особый контроль ликвидацию аварии на сетях водоснабжения в Рубцовске, из-за которой без отопления остались десять многоквартирных домов и один социальный объект. Надзорное ведомство координирует работу аварийных служб и следит за восстановлением теплоснабжения, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По поручению прокурора Алтайского края Антон Германа прокуратура города Рубцовска незамедлительно начала проверку. Ее цель – установить причины и условия возникновения аварийной ситуации, а также не допустить нарушения прав жителей, оставшихся без тепла.

В рамках надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям ресурсоснабжающей организации, управляющих компаний и аварийных служб. Сотрудники прокуратуры проверят, насколько своевременно и в полном объеме были приняты меры по устранению последствий аварии, а также соблюдены ли требования законодательства при предоставлении коммунальных услуг населению. Кроме того, прокуратура города продолжает держать ситуацию на постоянном контроле, осуществляя мониторинг хода ремонтных работ и замеры температуры воздуха в жилых помещениях.

Авария на теплосетях произошла вечером 14 января. Утром 15 января мэр Рубцовска Игорь Башмаков сообщил о порыве теплосети в районе дома № 53 на улице Гвардейской. По его словам, без отопления остались жители нескольких домов на трех улицах города. В зону отключения попали дома № 51, 53, 53а, 53б, 55, 60 и 64 по улице Гвардейской, дома № 96/1 и 96а по улице Рихарда Зорге, а также дома № 167/1, 167/2, 169/1, 169/2, 192, 194, 196, 198 и 200 по улице Степана Разина.