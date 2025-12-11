Офис Ura.ru в Екатеринбурге / Фото: ТАСС / Донат Сорокин
Редакция федерального издания Ura.ru приостановит работу на 72 часа. Об этом РБК рассказал его новый глава Андрей Ткаченко. С его слов, у компании обнаружилась "сильная долговая нагрузка", и ее положение "неутешительно".
О том, почему редакция Ura.ru не будет работать в течение 72 часов и с чем это связано, – в материале amic.ru.
Правда ли, что редакция Ura.ru приостановит работу на 72 часа?
Как пишет Telegram-канал "Раньше всех" со ссылкой на собственные источники, такое решение было принято после брифинга гендиректора ООО "Сибирско-уральская медиакомпания" Андрея Ткаченко перед сотрудниками компании. По данным инсайдеров, он высказал свои претензии к ключевым руководителям издания. На их основании от должностей отстранили главу редколлегии Михаила Вьюгина и главного редактора Диану Козлову.
«В ходе аудита выявились факты злостного злоупотребления Вьюгиным своими полномочиями. Так, со счетов компании с 2022 по 2024 год Вьюгиным было выведено более 180 млн рублей в виде премий и зарплат самому себе», – сказано в публикации.
Как рассказал Ткаченко изданию РБК, компания приостановит работу на 72 часа. С его слов, у Ura.ru "колоссальная долговая нагрузка и высокий уровень затрат", а с 2016 года она ни разу не получала прибыль.
«Почти десять лет (компания. – Прим. ред.) работала на заемные внутригрупповые средства. Ни разу компания не платила налог на прибыль. Соответственно, государству также был причинен ущерб», – пояснил он.
Почему Ura.ru не будет работать в течение 72 часов?
Со слов Ткаченко, новое руководство Ura.ru столкнулось с "противодействием нескольких ключевых сотрудников издания". Из-за этого с рядом работников расторгли трудовые договоры.
Трое суток новое руководство посвятит переговорам с журналистами.
«Мы продолжим работать над тем, чтобы агентство и основные ресурсы компании развивались. Мы продолжим укреплять позиции на федеральном информационном ландшафте. Главная сейчас задача – реструктуризация финансовой задолженности. Второе – сохранение редакционной политики трудового коллектива», – цитирует его РБК.
Когда Ura.ru возобновит работу?
Со слов Ткаченко, журналисты вернутся к работе 13 декабря, в 10:00 по уральскому часовому поясу.
А правда ли, что Ura.ru стало частью Readovka?
Да. В конце ноября холдинг Readovka, владеющий одноименным телеграм-каналом, объявил о том, что Ura.ru станет его частью. По словам Ткаченко, именно в преддверие сделки новое руководство обнаружило "неутешительное" положение дел компании и большие финансовые проблемы.
Летом 2025 года в редакции Ura.ru прошли обыски. С чем они были связаны?
5 июня в редакцию Ura.ru в Екатеринбурге нагрянули силовики. Они обыскали офис, а позднее задержали трех журналистов издания – Сергея Бодрова, Дениса Аллаярова и Анну Салымскую.
Сейчас Денис Аллаяров находится в СИЗО. По версии следствия, с мая 2024 года по март 2025 года он покупал оперативные сводки у своего родного дяди, бывшего начальника уголовного розыска отделения полиции № 10 Екатеринбурга Андрея Карпова.
Карпова, который пошел на сделку со следствием, приговорили к четырем годам условно. Аллаяров свою вину не признает. Известно, что ему продлили арест до 13 апреля 2026 года, а процесс по его уголовному делу закрыли от СМИ.
