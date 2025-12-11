Новое руководство компании заявило о "неутешительном" положении дел

11 декабря 2025, 13:25, ИА Амител

Офис Ura.ru в Екатеринбурге / Фото: ТАСС / Донат Сорокин

Редакция федерального издания Ura.ru приостановит работу на 72 часа. Об этом РБК рассказал его новый глава Андрей Ткаченко. С его слов, у компании обнаружилась "сильная долговая нагрузка", и ее положение "неутешительно".

О том, почему редакция Ura.ru не будет работать в течение 72 часов и с чем это связано, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что редакция Ura.ru приостановит работу на 72 часа? Как пишет Telegram-канал "Раньше всех" со ссылкой на собственные источники, такое решение было принято после брифинга гендиректора ООО "Сибирско-уральская медиакомпания" Андрея Ткаченко перед сотрудниками компании. По данным инсайдеров, он высказал свои претензии к ключевым руководителям издания. На их основании от должностей отстранили главу редколлегии Михаила Вьюгина и главного редактора Диану Козлову. «В ходе аудита выявились факты злостного злоупотребления Вьюгиным своими полномочиями. Так, со счетов компании с 2022 по 2024 год Вьюгиным было выведено более 180 млн рублей в виде премий и зарплат самому себе», – сказано в публикации. Как рассказал Ткаченко изданию РБК, компания приостановит работу на 72 часа. С его слов, у Ura.ru "колоссальная долговая нагрузка и высокий уровень затрат", а с 2016 года она ни разу не получала прибыль. «Почти десять лет (компания. – Прим. ред.) работала на заемные внутригрупповые средства. Ни разу компания не платила налог на прибыль. Соответственно, государству также был причинен ущерб», – пояснил он.

2 Почему Ura.ru не будет работать в течение 72 часов? Со слов Ткаченко, новое руководство Ura.ru столкнулось с "противодействием нескольких ключевых сотрудников издания". Из-за этого с рядом работников расторгли трудовые договоры. Трое суток новое руководство посвятит переговорам с журналистами. «Мы продолжим работать над тем, чтобы агентство и основные ресурсы компании развивались. Мы продолжим укреплять позиции на федеральном информационном ландшафте. Главная сейчас задача – реструктуризация финансовой задолженности. Второе – сохранение редакционной политики трудового коллектива», – цитирует его РБК

3 Когда Ura.ru возобновит работу? Со слов Ткаченко, журналисты вернутся к работе 13 декабря, в 10:00 по уральскому часовому поясу.

4 А правда ли, что Ura.ru стало частью Readovka? Да. В конце ноября холдинг Readovka, владеющий одноименным телеграм-каналом, объявил о том, что Ura.ru станет его частью. По словам Ткаченко, именно в преддверие сделки новое руководство обнаружило "неутешительное" положение дел компании и большие финансовые проблемы.