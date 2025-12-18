Правда ли, что Лариса Долина продавала квартиру в состоянии психического расстройства?
Решение по скандальному делу опубликовал Верховный суд России
18 декабря 2025, 16:21, ИА Амител
Верховный суд РФ обнародовал полный текст определения по "квартирному" делу Ларисы Долиной и Полины Лурье. 16 декабря 2025 года он оставил право собственности за покупательницей спорного жилья. Народная артистка России продала пятикомнатную квартиру в 2024 году, а затем объявила, что действовала под влиянием аферистов. Согласно судебным материалам, Долина совершала сделку в "измененном психическом состоянии".
Правда ли, что Долина продала квартиру в состоянии психического расстройства и как мошенникам удалось ее обмануть, – в материале amic.ru.
Как Лариса Долина продавала свою квартиру и почему это обернулось скандалом?
Как мошенники убедили Ларису Долину продать квартиру?
Опустошив счета артистки, аферисты убедили ее продать пятикомнатную квартиру в Хамовниках, чтобы "спасти от захвата". Певица получила деньги от продажи наличными, положила их в банковские ячейки и через курьера отправила мошенникам.
«Я свято верила, что мне все вернут. Поэтому я ездила на гастроли, снималась, выходила на сцену с улыбкой и делала то, что я делаю всегда», – пояснила Долина.
Со слов артистки, осознание пришло к ней только через четыре месяца после произошедшего.
«Я была в таком шоковом состоянии, что не понимала, как мне жить дальше. Потом, когда начались судебные разбирательства, я в интересах следствия дала подписку о неразглашении. Я не имела права ни комментировать ничего, ни афишировать происходящий процесс», – добавила она.
Как проходила сделка по версии Полины Лурье?
Покупательница квартиры Долиной утверждала, что покупка была добросовестной. Она лично встречалась с артисткой, чтобы оформить документы, и даже не подозревала о какой-либо афере. Со слов Лурье, внешне это выглядело как обычная продажа: женщина нашла квартиру по объявлению и осмотрела ее, потом внесла задаток и заключила предварительный, а затем основной договор купли-продажи. В Росреестре сделку успешно зарегистрировали.
Правда ли, что Долина продавала квартиру в состоянии психического расстройства?
«В период совершения в отношении Долиной Л.А. противоправных действий, у нее на фоне имеющихся личностных особенностей отмечалось изменение психического состояния с формированием расстройства приспособительных реакций. Указанное расстройство адаптации в сочетании с выявленными индивидуально-психологическими особенностями, состоянием выраженного эмоционального напряжения <...> лишало Долину Л.А. способности к полноценному осмыслению <...> действий неустановленных лиц», – сказано в материалах суда.
Кому в итоге досталась квартира Долиной?
Что Полина Лурье планирует делать со спорной квартирой?
В эфире программы "Пусть говорят" покупательница подтвердила, что хочет жить в пятикомнатной квартире с детьми и планирует полностью ее переделать:
«Я покупала эту квартиру для себя и для своей семьи... Я планирую пригласить дизайнера и сделать ремонт в более современном стиле», – сказала Лурье.
Москвичка надеется, что в ближайшее время въедет в новое жилье. Кроме того, она пообещала пригласить на новоселье журналистов.
Где будет жить Долина после выселения из квартиры в Хамовниках?
По данным издания aif.ru, у артистки есть несколько вариантов. Она владеет особняком в подмосковном поселке Славино, тремя квартирами в Москве и двумя – в Латвии.
В Подмосковье у Долиной есть четырехэтажный коттедж площадью около 660 кв. метров. Рядом на этом же участке находится дом поменьше, где живут ее дочь Ангелина и внучка Александра.
Также артистка с 2011 года владеет двумя квартирами в латвийской Юрмале. Они находятся в элитном ЖК "Янтарная резиденция" и стоят примерно 96 млн рублей. Но, вероятнее всего, в Латвию Долина переехать не сможет. Ранее она заявила, что попасть в Юрмалу ей мешают санкции.
Помимо этого, у певицы есть минимум три квартиры в Москве: в районах Лефортово, Строгино и на Якиманке.
16:28:39 18-12-2025
"Певица Лариса Долина в момент продажи своей квартиры была уверена, что действует в рамках операции правоохранительных органов по поимке опасных преступников" - называть такое патриотическое состояние словами "психическое расстройство" означает распространение заведомых фейков в отношении соответствующих органов и дискредитацией их деятельности.
16:38:18 18-12-2025
А купила она эту хату в каком состоянии?
16:53:02 18-12-2025
Князев сообщил, что на счетах певицы есть кредит в размере 100 миллионов рублей
Вообще в таком случае договариваются о встрече с кредитором чтобы возвратить ему 100 миллионов. Потом едут в лес и копают яму для него и готовят ствол для этой встречи...
но так как до встречи бы не дошло думаю долг бы потом занулился сам собой
17:36:34 18-12-2025
Надоели
18:09:21 18-12-2025
В чем проблема? Если у старухи кудельман психрасстройство, везите ее в психушку. Пусть ей специалисты занимаются...
18:18:03 18-12-2025
Гость (18:09:21 18-12-2025) В чем проблема? Если у старухи кудельман психрасстройство, в... Нет проблем! Квартиру оставить ей, все дела!
08:08:06 19-12-2025
Гость (18:18:03 18-12-2025) Нет проблем! Квартиру оставить ей, все дела!... Зачем психу квартира? Подожжет еще, или соседей затопит...
13:04:57 19-12-2025
Гость (18:09:21 18-12-2025) В чем проблема? Если у старухи кудельман психрасстройство, в... Лучше отправить на родину- в пос. Сабунчи, пригород г. Баку. В солнечный Азербайджан.
18:26:10 18-12-2025
Может хватит уже в сотый раз перепечатывать одно и то же!
Мадам, влезшая на самый верх шоубиза и держащаяся там столько времени рассказывает всем сказки, какая она мирная овечка- божий одуванчик, которую завлекли и запугали злые бармалеи!
Верим!
И фоточки все молодее и молодее (нет! Не " моложе", а именно "молодее"!)
19:22:15 18-12-2025
Была в таком шоке...! Имея кучу квартир и домов, потерю 100 мильонов могла бы и пережить, но вот ее настоящая фамилия не позволяет терять денежки, только приумножать, от этого чуть с ума не сошла, после последнего суда, наверное, сойдет. А люди обычные за неимоверные 5-7 миллионов покупают в кредит и теряют и деньги и квартиры. Вот где трагедия и безысходность!
20:11:13 18-12-2025
Обе хороши - и продавщица квартиры, и покупательница: первая, став жертвой собственного ляпа, переложила бремя убытков на плечи второй, а та сама в свою очередь бог весть какой "пахотой" в течение от силы дюжины лет трудового стажа сколотила капитал в 112 млн, которых не поделом ли и лишилась, вбухав их в тут же экспроприированную покупку!?
08:06:29 19-12-2025
А когда эта кудельман миллионы гребет за фонограмные "концерты" - она во вменяемом состоянии находится? Дарю лайфхак организаторам концертов - после концерта вместо оплаты требовать от нее справку о психическом здоровье. Так, на всякий случай. Ну мало ли что...
13:00:18 19-12-2025
В рамках разбирательств певица проходила психиатрическую экспертизу. Согласно ее результатам, Долина продавала жилье в состоянии психического расстройства, свидетельствует решение суда.
то есть произошло решение о том что недееспособный может продать квартиру и это будет законная сделка
а вот теперь это прецедент. Теперь у пенсионеров станут массово отбирать квартиры как в 1990е так?