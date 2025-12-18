Решение по скандальному делу опубликовал Верховный суд России

Верховный суд РФ обнародовал полный текст определения по "квартирному" делу Ларисы Долиной и Полины Лурье. 16 декабря 2025 года он оставил право собственности за покупательницей спорного жилья. Народная артистка России продала пятикомнатную квартиру в 2024 году, а затем объявила, что действовала под влиянием аферистов. Согласно судебным материалам, Долина совершала сделку в "измененном психическом состоянии".

Правда ли, что Долина продала квартиру в состоянии психического расстройства и как мошенникам удалось ее обмануть, – в материале amic.ru.

1 Как Лариса Долина продавала свою квартиру и почему это обернулось скандалом? Летом 2024 года народная артистка России выставила на продажу свою пятикомнатную квартиру в элитном московском районе Хамовники. За 112 млн рублей ее купила 34-летняя москвичка Полина Лурье. Позже певица объявила, что действовала под влиянием мошенников и обратилась в суд, требуя вернуть ей квартиру. Закон встал на ее сторону и даже разрешил не возвращать деньги покупательнице. Так Лурье осталась без крупной суммы и жилья. Из-за этого на Долину обрушилась волна критики от коллег по шоу-бизнесу и пользователей соцсетей. Например, певица Слава заявила, что из-за созданного артисткой прецедента не может продать свою квартиру без многочисленных проверок. А в социальных сетях певицу стали массово "отменять". Под известную композицию Долиной "Погода в доме" ей отказывают в разных услугах, не впускают в кафе и рестораны. Пользователи выложили множество роликов, где в шутку просят вернуть им деньги за импульсивные покупки и говорят, что их "развели мошенники".

2 Как мошенники убедили Ларису Долину продать квартиру? 5 декабря 2025 года в эфире программы "Пусть говорят" Долина рассказала, что ей позвонили по телефону неизвестные. Голос, смоделированный нейросетью, представился Екатериной Кудриной – ректором МГИК, где работает артистка. Затем якобы начальник службы безопасности института и офицер ФСБ Князев сообщил, что на счетах певицы есть кредит в размере 100 миллионов рублей. А "сотрудник Росфинмониторинга" Андрей Лукин убелил Долину срочно переводить все средства на "безопасные счета". Опустошив счета артистки, аферисты убедили ее продать пятикомнатную квартиру в Хамовниках, чтобы "спасти от захвата". Певица получила деньги от продажи наличными, положила их в банковские ячейки и через курьера отправила мошенникам. «Я свято верила, что мне все вернут. Поэтому я ездила на гастроли, снималась, выходила на сцену с улыбкой и делала то, что я делаю всегда», – пояснила Долина. Со слов артистки, осознание пришло к ней только через четыре месяца после произошедшего. «Я была в таком шоковом состоянии, что не понимала, как мне жить дальше. Потом, когда начались судебные разбирательства, я в интересах следствия дала подписку о неразглашении. Я не имела права ни комментировать ничего, ни афишировать происходящий процесс», – добавила она.

3 Как проходила сделка по версии Полины Лурье? Покупательница квартиры Долиной утверждала, что покупка была добросовестной. Она лично встречалась с артисткой, чтобы оформить документы, и даже не подозревала о какой-либо афере. Со слов Лурье, внешне это выглядело как обычная продажа: женщина нашла квартиру по объявлению и осмотрела ее, потом внесла задаток и заключила предварительный, а затем основной договор купли-продажи. В Росреестре сделку успешно зарегистрировали.

4 Правда ли, что Долина продавала квартиру в состоянии психического расстройства? В рамках разбирательств певица проходила психиатрическую экспертизу. Согласно ее результатам, Долина продавала жилье в состоянии психического расстройства, свидетельствует решение суда. Об этом гласит определение, опубликованное на сайте Верховного суда России. «В период совершения в отношении Долиной Л.А. противоправных действий, у нее на фоне имеющихся личностных особенностей отмечалось изменение психического состояния с формированием расстройства приспособительных реакций. Указанное расстройство адаптации в сочетании с выявленными индивидуально-психологическими особенностями, состоянием выраженного эмоционального напряжения <...> лишало Долину Л.А. способности к полноценному осмыслению <...> действий неустановленных лиц», – сказано в материалах суда. Также в документах говорится, что мошенникам удалось убедить Долину продать квартиру из-за ее образа мышления и личностных черт.

5 Кому в итоге досталась квартира Долиной? 16 декабря 2025 года скандальное дело пересмотрел Верховный суд России. Он отменил решения нижестоящих инстанций и признал собственницей квартиры Полину Лурье. А 25 декабря Мосгорсуд повторно рассмотрит дело в части требований покупательницы о выселении Долиной из квартиры.

6 Что Полина Лурье планирует делать со спорной квартирой? В эфире программы "Пусть говорят" покупательница подтвердила, что хочет жить в пятикомнатной квартире с детьми и планирует полностью ее переделать: «Я покупала эту квартиру для себя и для своей семьи... Я планирую пригласить дизайнера и сделать ремонт в более современном стиле», – сказала Лурье. Москвичка надеется, что в ближайшее время въедет в новое жилье. Кроме того, она пообещала пригласить на новоселье журналистов.