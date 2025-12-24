Россияне подали иск к Роскомнадзору из-за блокировки звонков в WhatsApp* и Telegram

42 гражданина просят суд признать действия регулятора необоснованными

24 декабря 2025, 08:35, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Группа из 42 россиян, пользующихся мессенджерами WhatsApp* и Telegram, обратилась в Таганский районный суд Москвы с административным иском к Роскомнадзору и Минцифры. Основанием для иска стало частичное ограничение голосовых звонков в этих приложениях, введенное в августе 2025 года, сообщает РБК.

Истцы требуют признать действия ведомств незаконными. В своем обращении они утверждают, что ограничения грубо нарушают ряд конституционных прав граждан: на свободу получения информации, тайну связи и частной жизни. По мнению заявителей, регулятор действует произвольно, в то время как существуют менее жесткие способы защиты от мошенников.

«Основными каналами, через которые совершаются мошенничества, по данным Центрального банка, являются не мессенджеры, а звонки по мобильной связи и СМС», – отмечается в иске.

Истцы предлагают внедрить опциональную блокировку трафика мессенджеров для тех, кто хочет ее включить, вместо всеобщего ограничения.

Роскомнадзор, комментируя в августе введение мер, заявил, что иностранные мессенджеры стали основным инструментом для обмана граждан, вымогательства и вовлечения в противоправную деятельность.

По данным властей, эти меры уже дают результаты. 23 декабря начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков сообщил, что частичное ограничение звонков помогло снизить статистику кибермошенничества.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной