Россияне подали иск к Роскомнадзору из-за блокировки звонков в WhatsApp* и Telegram
42 гражданина просят суд признать действия регулятора необоснованными
24 декабря 2025, 08:35, ИА Амител
Группа из 42 россиян, пользующихся мессенджерами WhatsApp* и Telegram, обратилась в Таганский районный суд Москвы с административным иском к Роскомнадзору и Минцифры. Основанием для иска стало частичное ограничение голосовых звонков в этих приложениях, введенное в августе 2025 года, сообщает РБК.
Истцы требуют признать действия ведомств незаконными. В своем обращении они утверждают, что ограничения грубо нарушают ряд конституционных прав граждан: на свободу получения информации, тайну связи и частной жизни. По мнению заявителей, регулятор действует произвольно, в то время как существуют менее жесткие способы защиты от мошенников.
«Основными каналами, через которые совершаются мошенничества, по данным Центрального банка, являются не мессенджеры, а звонки по мобильной связи и СМС», – отмечается в иске.
Истцы предлагают внедрить опциональную блокировку трафика мессенджеров для тех, кто хочет ее включить, вместо всеобщего ограничения.
Роскомнадзор, комментируя в августе введение мер, заявил, что иностранные мессенджеры стали основным инструментом для обмана граждан, вымогательства и вовлечения в противоправную деятельность.
По данным властей, эти меры уже дают результаты. 23 декабря начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков сообщил, что частичное ограничение звонков помогло снизить статистику кибермошенничества.
*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной
Мне за всё время 1 раз всего по whatsapp позвонили, сообщить, подтверждаю ли я подозрительный платёж
08:48:59 24-12-2025
Всего 42 человека. Остальные всем довольны
08:56:44 24-12-2025
Гость (08:48:59 24-12-2025) Всего 42 человека. Остальные всем довольны ... Интересно, на выбор эти 42 человека ходили?
08:58:14 24-12-2025
Гость (08:48:59 24-12-2025) Всего 42 человека. Остальные всем довольны ... Сам то из этих 42 человек? Что-то сильно сомневаюсь
19:21:25 26-12-2025
Гость (08:48:59 24-12-2025) Всего 42 человека. Остальные всем довольны ... Смелые люди
08:53:26 24-12-2025
А надо создать инициативную группу ,которая займётся сбором подписей граждан против всех этих блокировок.
09:25:19 24-12-2025
Как глоток свежего воздуха эта новость, настолько душно в стране.
10:10:36 24-12-2025
Гость (09:25:19 24-12-2025) Как глоток свежего воздуха эта новость, настолько душно в ст... Вали отсюда, раз тебе душно
11:26:36 24-12-2025
Гость (10:10:36 24-12-2025) Вали отсюда, раз тебе душно... А может такие как вы покинете нашу страну,с те что вас значительно меньше,но вреда приносите в разы больше и всем остальным жителям легче станет жить после этого
06:38:23 25-12-2025
гость (11:26:36 24-12-2025) А может такие как вы покинете нашу страну,с те что вас значи... Человек заявляет, что ему здесь душно. Логично предложено покинуть ему душное место. В чем проблема? Какой вред я тебе причинил тем, что предложил человеку глоток воздуха? Ему здесь плохо - пускай едет туда где ему хорошо. У вас от блокировки вотсапа связь пропала? Вы позвонить или написать не можете? Или вам обязательно это сделать через вотсап? Вам шашечки или ехать? Весь смысл в том, что сервера вотсапа находятся в США, и все данные про вас находятся там же. Им было предложено продолжить работу в России, но данные о российских пользователях должны быть только на серверах, установленных Метой в России. Они не захотели, они хотят распоряжаться данными по своему усмотрению. АНБ США имеет безусловный доступ ко всем этим данным. Вам об этом еще беглец Сноуден рассказал 10 лет назад. Не зря ему несколько пожизненных грозит там. Государство оберегает свою безопасность. В чем здесь проблема?
08:48:19 25-12-2025
Гость (06:38:23 25-12-2025) Человек заявляет, что ему здесь душно. Логично предложено по... А вот у меня вопрос.Какой смысл сейчас требовать с них ,чтобы данные были на наших серверах?Ведь они ими владеют уже пару десятков лет,и можно считать ,что они у них остались навсегда.Думать то надо было сразу об этом а не ждать когда позднее зажигание сработает.Так что эти требования к ним потеряли всякий смысл.
11:20:20 25-12-2025
Гервандт Бабеич (08:48:19 25-12-2025) А вот у меня вопрос.Какой смысл сейчас требовать с них ,что... А новые данные сейчас не генерятся? Тексты сообщений, переписок, геолокации конкретных людей. Ведь данные это не только АйДи пользователя с привязкой к ФИО и номером телефона, это активный массив данных, обновляющийся в онлайн режиме.
11:25:21 25-12-2025
Гость (11:20:20 25-12-2025) А новые данные сейчас не генерятся? Тексты сообщений, перепи... Как говорится-поздно,батенька,поздно.
11:54:23 24-12-2025
Гость (10:10:36 24-12-2025) Вали отсюда, раз тебе душно... а присесть на дорожку?
10:10:05 24-12-2025
Предлагаю переименовать запретительное ведомство в "роскомПОЗОР"...
10:24:52 24-12-2025
Эти 42россиянина против Путина ?
12:45:19 26-12-2025
Гость (10:24:52 24-12-2025) Эти 42россиянина против Путина ?... Да при чем тут Путин. Ломают сложившуюся систему общения которая работала не только на бытовом уровне но и в бизнесе.
10:26:01 24-12-2025
видимо скоро группу посадят, ибо лодку шатают
10:33:00 24-12-2025
Гость (10:10:36 24-12-2025) Вали отсюда, раз тебе душно... Душно в стране в которой предлагают валить из страны, тем кто не доволен нарушением прав человека и конституции.
22:34:27 24-12-2025
Гость (10:33:00 24-12-2025) Душно в стране в которой предлагают валить из страны, тем кт... да даладна. что за демагогия? в каком месте там вам что зашемило?? установка приложения это 3 минуты, вам шашечки или ехать???
06:42:46 25-12-2025
Гость (10:33:00 24-12-2025) Душно в стране в которой предлагают валить из страны, тем кт... Где здесь нарушение прав человека? Где нарушена Конституция? Если ты пользуешься сервисом организации признанной экстремистской на территории РФ на основании решения российского суда по причине размещения на этих ресурсах лжи, направленной на очернение нашей страны, нашей армии, нашего государства, то ты становишься соучастником врага. Что здесь вам непонятно?
10:56:43 24-12-2025
собака лает, караван идет
11:17:32 24-12-2025
Вообще пофиг
11:18:37 24-12-2025
Мне никто не звонил и не писал в ватсаппе.... На телефоне шквал звонков с неизвестных номеров после регистрации по номеру телефона на всяких бредовых сайтах типа иви рутюб...
11:22:41 24-12-2025
Вообще фиолетово. Не стало и не надо, честно.
11:25:29 24-12-2025
Пофиг. Никак не пострадала от его отсутствия.
11:48:42 24-12-2025
Эти сорока двум человекам зачтут подачу исков, как явку с повинной? Когда их как иноагентов и шпионов будут судить?
🤣
14:44:35 24-12-2025
Кхм... (11:48:42 24-12-2025) Эти сорока двум человекам зачтут подачу исков, как явку с по... А ты рад этому? Ряженая кривда, боится правды, ибо сила в правде.