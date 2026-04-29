Парад Победы в Москве пройдет без военной техники

В Минобороны РФ уточнили: по Красной площади пройдут только пешие колонны, а в небе выступят пилотажные группы и штурмовики Су-25

29 апреля 2026, 09:49, ИА Амител

Кадр из трансляции парада Победы в Москве в 2024 году / Первый канал
Министерство обороны России раскрыло детали проведения главного парада в честь 9 Мая. В этом году механизированная колонна не будет проезжать по Красной площади — техника в шествии не участвует. Также, по оперативным соображениям, к параду не привлекают кадетов, суворовцев и нахимовцев, сообщает "Абзац".

Пешая часть парада будет состоять из военнослужащих высших учебных заведений всех видов и родов войск Вооруженных сил РФ. В воздухе над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных групп. Завершат авиашоу летчики на штурмовиках Су-25, которые раскрасят небо Москвы в цвета российского флага.

В ходе телевизионной трансляции зрителям покажут работу всех видов и родов войск, задействованных в специальной военной операции, а также тех, кто несет дежурство на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и на кораблях.

Гость

09:51:07 29-04-2026

Дожили. Прадеды в могилах от стыда за нас переворачиваются.

Гость

09:57:18 29-04-2026

а гостей на трибуне тож телевизорами заменят ?

Гость

10:15:01 29-04-2026

Опа на

Гость

10:17:56 29-04-2026

Как-то не стало последнее время наклеек на машинах "можем повторить"

Гость

10:55:29 29-04-2026

При коммуняках так вообще парадов на 9-мая не было. Так, посиделки с пивом в парке и усё.

Гость

10:57:04 29-04-2026

А учитывая, что еще Соловьев перед уехавшими Бонями начал извиняться, возникают подозрения. Не Чубайс ли скоро на трибуне будет парад принимать

Гость

11:40:27 29-04-2026

Гость (10:57:04 29-04-2026) А учитывая, что еще Соловьев перед уехавшими Бонями начал из... Почему тебя так заботит факт, что люди могу уехать за рубеж, потом приехать обратно, потом снова уехать? Представь, люди умеют ездить туда сюда. Как ты с ВРЗ на Куету и обратно, только в Ниццу.

Гость

12:59:55 29-04-2026

Гость (11:40:27 29-04-2026) Почему тебя так заботит факт, что люди могу уехать за рубеж,... Ты еще раз внимательно прочитай, можно поймешь, о чем я написал. Там про извинения перед Чубайсом, а не о том, куда ты хочешь уехать, на это всем плевать

Гость

11:41:03 29-04-2026

Су-25 - советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолёт. Первый полёт 22 февраля 1975 года...
тушите свет....

Внимательный из Б

12:01:24 29-04-2026

Гость (11:41:03 29-04-2026) Су-25 - советский штурмовик, бронированный дозвуковой военн... пАчИму?

Гость

11:49:14 29-04-2026

повылазили горе-комментаторы...

Сергей😎

12:45:08 29-04-2026

Гость (11:49:14 29-04-2026) повылазили горе-комментаторы... ... Так не вылазьте, кто вас сюда зовëт

Гость

13:51:41 29-04-2026

Опошлили святой праздник.

Гость

14:18:18 29-04-2026

Правильно я понимаю, что людей ценят меньше, чем технику?

