Парад Победы в Москве пройдет без военной техники

В Минобороны РФ уточнили: по Красной площади пройдут только пешие колонны, а в небе выступят пилотажные группы и штурмовики Су-25

29 апреля 2026, 09:49, ИА Амител

Кадр из трансляции парада Победы в Москве в 2024 году / Первый канал

Министерство обороны России раскрыло детали проведения главного парада в честь 9 Мая. В этом году механизированная колонна не будет проезжать по Красной площади — техника в шествии не участвует. Также, по оперативным соображениям, к параду не привлекают кадетов, суворовцев и нахимовцев, сообщает "Абзац". Пешая часть парада будет состоять из военнослужащих высших учебных заведений всех видов и родов войск Вооруженных сил РФ. В воздухе над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных групп. Завершат авиашоу летчики на штурмовиках Су-25, которые раскрасят небо Москвы в цвета российского флага. В ходе телевизионной трансляции зрителям покажут работу всех видов и родов войск, задействованных в специальной военной операции, а также тех, кто несет дежурство на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и на кораблях.