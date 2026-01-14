"Премиум" вместо массового сегмента. Как меняется алкогольный рынок Алтайского края
Об этом сообщают в Алтайпищепроме
14 января 2026, 08:00, ИА Амител
В Алтайском крае на фоне общего снижения потребления алкоголя наблюдается рост производства премиальной водки. Иткульский спиртзавод продолжает увеличивать выпуск продукции более дорогого сегмента – класса "премиум". На эту тенденцию обратил внимание руководитель Алтайпищепрома Александр Большаков, подводя итоги работы отрасли за прошедший год, сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Большего всего сократились поставки пива – примерно на 8% в 2025 году, хотя в предыдущие годы этот сегмент, наоборот, показывал рост. Как пояснил Александр Большаков, на статистику по пиву повлияли и изменения в методике подсчета. С 1 января 2025 года Росстат стал по-другому учитывать объемы производства хмельных напитков.
«То есть они убрали из объема производства пива пивное сусло. Во-вторых, все-таки маркировка сыграла свою роль. Ну и плюс, я считаю, что все-таки само потребление тоже снижается», – отметил Александр Большаков.
Снижение объемов продаж заставляет предприятия пересматривать подходы к работе и оптимизировать внутренние процессы. Так, например, Барнаульский пивоваренный завод пошел по пути оптимизации управленческого штата: часть сотрудников перевели на четырехдневку, при этом рабочие продолжают трудиться в стандартном режиме.
Сокращение потребления алкоголя уже отразилось и на медицинской статистике. В Алтайском крае уменьшилось число острых алкогольных отравлений среди населения. По данным токсикологического мониторинга Роспотребнадзора, в 2025 году в регионе было зафиксировано 1580 таких случаев. Это на 202 случая меньше, чем годом ранее.
10:33:29 14-01-2026
Просто приклеивают другие этикетки.
10:58:48 14-01-2026
Народ на самогон и бормотуха переходит