"Премиум" вместо массового сегмента. Как меняется алкогольный рынок Алтайского края

В Алтайском крае на фоне общего снижения потребления алкоголя наблюдается рост производства премиальной водки. Иткульский спиртзавод продолжает увеличивать выпуск продукции более дорогого сегмента – класса "премиум". На эту тенденцию обратил внимание руководитель Алтайпищепрома Александр Большаков, подводя итоги работы отрасли за прошедший год, сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Большего всего сократились поставки пива – примерно на 8% в 2025 году, хотя в предыдущие годы этот сегмент, наоборот, показывал рост. Как пояснил Александр Большаков, на статистику по пиву повлияли и изменения в методике подсчета. С 1 января 2025 года Росстат стал по-другому учитывать объемы производства хмельных напитков.

«То есть они убрали из объема производства пива пивное сусло. Во-вторых, все-таки маркировка сыграла свою роль. Ну и плюс, я считаю, что все-таки само потребление тоже снижается», – отметил Александр Большаков.

Снижение объемов продаж заставляет предприятия пересматривать подходы к работе и оптимизировать внутренние процессы. Так, например, Барнаульский пивоваренный завод пошел по пути оптимизации управленческого штата: часть сотрудников перевели на четырехдневку, при этом рабочие продолжают трудиться в стандартном режиме.

Сокращение потребления алкоголя уже отразилось и на медицинской статистике. В Алтайском крае уменьшилось число острых алкогольных отравлений среди населения. По данным токсикологического мониторинга Роспотребнадзора, в 2025 году в регионе было зафиксировано 1580 таких случаев. Это на 202 случая меньше, чем годом ранее.