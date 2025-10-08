Преподаватель в Магадане предлагал "зачет" за участие в жертвоприношении быка

Однако судить его будут не за оккультные практики, а за незаконное выращивание и продажу наркотиков

08 октября 2025, 15:30, ИА Амител

Бык / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Прокуратура Магадана направила в суд уголовное дело в отношении бывшего преподавателя местного политехникума, который пытался привлечь студентов к ритуалу жертвоприношения быка. Однако судить его будут не за оккультные практики, а за незаконное выращивание и продажу наркотиков, а также за хранение оружия, сообщает РИА Новости.

«По информации силовых структур, преподаватель предложил студентам получить зачет в обмен на участие в жертвоприношении быка стоимостью 1 миллион рублей. Как установили правоохранители, эти деньги были получены от продажи конопли, которую мужчина выращивал в двух специально оборудованных комнатах», – пишет издание.

При обысках полиция также обнаружила у экс-преподавателя огнестрельное оружие. По некоторым данным, мужчина давно практиковал шаманские ритуалы и даже пытался убедить полицейских дать ему возможность завершить начатый обряд жертвоприношения.

Кадры задержания магаданских оккультистов появились в интернете еще в январе 2025 года. В настоящее время дело готово к рассмотрению в суде, где экс-преподавателю предъявят обвинения, связанные с наркопреступлениями и незаконным хранением оружия.