Групповым изнасилованием угрожала ученику педагог в ивановской школе

Инцидент произошел два года назад, но недавно получил огласку

02 сентября 2025, 13:05, ИА Амител

В школе № 37 города Иваново учительница угрожала восьмикласснику изнасилованием. Конфликт, произошедший два года назад во время урока, получил публичную огласку после распространения аудиозаписи, на которой педагог в подробностях описывает возможное насилие над ребенком, пишет издание "Подъем".

На записи отчетливо слышно, как женщина угрожает ребенку.

«Я попрошу твоего родного отца найти таких же здоровенных алкоголиков, как он. Они к тебе подойдут вчетвером и скажут: хочешь, мы тебя подкинем, а потом изнасилуем? Знаешь, как ты будешь улыбаться?» – заявляет учительница.

Бывший директор школы Олег Зеленин, покинувший пост две недели назад, подтвердил факт инцидента. По его словам, тогда ситуацию удалось разрешить публичными извинениями женщины перед учеником.

Мальчик продолжил обучение в той же школе. Зеленин также отметил, что педагог с первого дня "невзлюбила" ребенка, переведенного из другой школы, но не смогла внятно объяснить причины своего поведения.

В настоящее время решается вопрос о привлечении учительницы к ответственности. Следственные органы начали проверку по факту распространения аудиозаписи и возможного превышения педагогом должностных полномочий.