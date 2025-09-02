Групповым изнасилованием угрожала ученику педагог в ивановской школе
Инцидент произошел два года назад, но недавно получил огласку
02 сентября 2025, 13:05, ИА Амител
В школе № 37 города Иваново учительница угрожала восьмикласснику изнасилованием. Конфликт, произошедший два года назад во время урока, получил публичную огласку после распространения аудиозаписи, на которой педагог в подробностях описывает возможное насилие над ребенком, пишет издание "Подъем".
На записи отчетливо слышно, как женщина угрожает ребенку.
«Я попрошу твоего родного отца найти таких же здоровенных алкоголиков, как он. Они к тебе подойдут вчетвером и скажут: хочешь, мы тебя подкинем, а потом изнасилуем? Знаешь, как ты будешь улыбаться?» – заявляет учительница.
Бывший директор школы Олег Зеленин, покинувший пост две недели назад, подтвердил факт инцидента. По его словам, тогда ситуацию удалось разрешить публичными извинениями женщины перед учеником.
Мальчик продолжил обучение в той же школе. Зеленин также отметил, что педагог с первого дня "невзлюбила" ребенка, переведенного из другой школы, но не смогла внятно объяснить причины своего поведения.
В настоящее время решается вопрос о привлечении учительницы к ответственности. Следственные органы начали проверку по факту распространения аудиозаписи и возможного превышения педагогом должностных полномочий.
13:17:06 02-09-2025
А Иваново город невест...
13:46:58 02-09-2025
Гость (13:17:06 02-09-2025) А Иваново город невест...... Походу озабоченных
13:30:41 02-09-2025
Охренеть, педагог. Педа какая-то
14:38:02 02-09-2025
Что и сколько времени должен делать восьмиклассник, чтобы учитель при всём классе угрожал кровавыми слезами из всех отверстий.
15:32:53 02-09-2025
Гость (14:38:02 02-09-2025) Что и сколько времени должен делать восьмиклассник, чтобы уч... То есть вам не приходит в голову, что "педагог" может быть больным на голову или просто поверившим в свою исключительность? Судя по, скажем так, изобретательности дамы, там реально крыша утекла. Ну и просто - что, редкость учителя и воспитатели, которые орут, оскорбляют, поднимают на учеников руку?
16:54:32 02-09-2025
Гость (15:32:53 02-09-2025) То есть вам не приходит в голову, что "педагог" может быть б...
Приходит в голову только то, что современные мамшки просто оборзели! Именно из-за них в школах остались отморозки вместо учителей. Образование в стране уже уничтожено вот такими борцунами за права своих дитачек. И не ждите лучшего, будет еще хуже. Низкий поклон вам, яжмамаши!
17:52:55 02-09-2025
Гость (16:54:32 02-09-2025) Приходит в голову только то, что современные мамшки прос... Поддерживаю всеми тремя руками!!! Родительный из комитета это ужас!! У них, похоже, гештальт не закрыт! Ходят в школу чаще свооих детей!!
20:41:50 02-09-2025
Гость (16:54:32 02-09-2025) Приходит в голову только то, что современные мамшки прос...
А что вы хотите от зачатых в 90-е годы? Под спиртом Роял!