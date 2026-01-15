Приступили к заполнению сетей. Коммунальщики устранили прорыв на теплосети Рубцовска

Работы велись в сжатые сроки из-за низких температур

15 января 2026, 12:53, ИА Амител

Устранение прорыва трубы / Фото: администрация города Рубцовска

В Рубцовске завершили работы по ликвидации повреждения на тепловой сети в районе котельной № 1. Коммунальные службы устранили прорыв и приступили к заполнению системы, что является следующим этапом перед восстановлением теплоснабжения в жилых домах.

Как сообщили в городской администрации, повреждение было обнаружено на участке теплосети диаметром 159 миллиметров. После проведения ремонтных работ энергетики начали заполнять сети теплоносителем, чтобы поэтапно вернуть подачу тепла потребителям.

Работы велись в сжатые сроки из-за низких температур и значительного числа домов, оставшихся без отопления. В администрации Рубцовска отмечают, что процесс восстановления теплоснабжения находится под контролем, а специалисты продолжают мониторинг состояния системы по мере ее заполнения.

Ранее прокуратура Алтайского края взяла на особый контроль ликвидацию аварии на сетях водоснабжения в Рубцовске, из-за которой без отопления остались десять многоквартирных домов и один социальный объект.