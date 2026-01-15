Приступили к заполнению сетей. Коммунальщики устранили прорыв на теплосети Рубцовска
Работы велись в сжатые сроки из-за низких температур
15 января 2026, 12:53, ИА Амител
В Рубцовске завершили работы по ликвидации повреждения на тепловой сети в районе котельной № 1. Коммунальные службы устранили прорыв и приступили к заполнению системы, что является следующим этапом перед восстановлением теплоснабжения в жилых домах.
Как сообщили в городской администрации, повреждение было обнаружено на участке теплосети диаметром 159 миллиметров. После проведения ремонтных работ энергетики начали заполнять сети теплоносителем, чтобы поэтапно вернуть подачу тепла потребителям.
Работы велись в сжатые сроки из-за низких температур и значительного числа домов, оставшихся без отопления. В администрации Рубцовска отмечают, что процесс восстановления теплоснабжения находится под контролем, а специалисты продолжают мониторинг состояния системы по мере ее заполнения.
Ранее прокуратура Алтайского края взяла на особый контроль ликвидацию аварии на сетях водоснабжения в Рубцовске, из-за которой без отопления остались десять многоквартирных домов и один социальный объект.
12:56:49 15-01-2026
Понятно, наложили латку. Жди порыва рядом на трубе.
14:21:09 15-01-2026
залатали, теперь вся магистраль под угрозой? такие морозы еще неделю будут!! может по честному сказать жителям, чтобы буржуйки закупали?