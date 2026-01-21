Пробки в 8 баллов заблокировали движение в Барнауле утром 21 января. Куда не стоит ехать

После снегопада добраться до центра города вовремя стало сложно

21 января 2026, 09:25, ИА Амител

Восьмибалльные пробки в Барнауле / Скриншот с "Яндекс Карт"

В Барнауле утром 21 января зафиксировали серьезные дорожные заторы. По данным навигационных сервисов, уровень загруженности улично-дорожной сети города достиг восьми баллов из десяти.

Наиболее сложная ситуация наблюдается на Павловском тракте, улице Малахова и проспекте Ленина, где движение существенно затруднено и скорость потока снижена до минимальной.

Автомобилистам рекомендуют по возможности выбирать альтернативные маршруты и закладывать дополнительное время на дорогу.

Кроме того, жители Барнаула сообщают о переполненном общественном транспорте – автобусы и маршрутки в утренние часы следуют с максимальной загрузкой.