Пробки в 8 баллов заблокировали движение в Барнауле утром 21 января. Куда не стоит ехать
После снегопада добраться до центра города вовремя стало сложно
21 января 2026, 09:25, ИА Амител
В Барнауле утром 21 января зафиксировали серьезные дорожные заторы. По данным навигационных сервисов, уровень загруженности улично-дорожной сети города достиг восьми баллов из десяти.
Наиболее сложная ситуация наблюдается на Павловском тракте, улице Малахова и проспекте Ленина, где движение существенно затруднено и скорость потока снижена до минимальной.
Автомобилистам рекомендуют по возможности выбирать альтернативные маршруты и закладывать дополнительное время на дорогу.
Кроме того, жители Барнаула сообщают о переполненном общественном транспорте – автобусы и маршрутки в утренние часы следуют с максимальной загрузкой.
