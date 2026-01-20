Штрафы до 300 тыс. рублей грозят управляющим компаниям за неубранный снег и сосульки
Жильцы могут написать претензию в компетентные органы
20 января 2026, 12:15, ИА Амител
За ненадлежащую или несвоевременную уборку снега и сосулек, а также свесов с крыш управляющие компании могут оштрафовать до 300 тысяч рублей. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в беседе с РИА Новости.
Народный избранник объяснил: за уборку снега во дворах многоквартирных домов отвечают управляющие компании, товарищество собственников жилья или жилищно-строительный кооператив. По правилам, когда выпадают первые 5 см снега, его уже должны начать убирать. В периоды обильных снегопадов чистить территории нужно каждые три часа. После начала выпадения осадков тротуары и проезды необходимо убирать в течение 3–12 часов, независимо от времени суток, выходных и праздников.
«Однако часто бывает так, что двор уже полностью завален, а никаких служб даже на горизонте нет. В таком случае жильцам стоит не просто "поторопить" УК звонком, но и зафиксировать факт нарушения сроков, чтобы потом подать жалобу на неисполнение. Подать ее можно в Госжилинспекцию и Роспотребнадзор», – рассказал депутат.
Кроме того, претензию можно написать в региональные службы ЖКХ, муниципальные администрации или региональный диспетчерский центр.
Аксененко также добавил, что опасные зоны под элементами фасадов, скатными и металлическими кровлями должны быть вовремя огорожены для безопасности пешеходов. Сосульки и снеговые свесы следует убирать только в светлое время суток по мере их появления.
В Петропавловске‑Камчатском 15 января произошел несчастный случай со смертельным исходом. С крыши многоквартирного дома по адресу Советская, 16, сошел снег, накрывший находившегося внизу мужчину. К сожалению, пострадавший не выжил.
12:41:12 20-01-2026
и этот же штраф выплатят жильцы
12:42:18 20-01-2026
Снег послан нам с небес.. кто мы такие что бы его убирать...
12:57:07 20-01-2026
Правильно говорить сосули
13:01:56 20-01-2026
Проверьте дворы))) Даже в центре не спешат убирать)))
13:13:29 20-01-2026
заботушки
штраф-то жильцы оплачивать будут, его включать в квиток
13:18:28 20-01-2026
А штраф они будут выплачивать из первой строчки в квитанции - содержание помещения, много там?
13:21:21 20-01-2026
Да, мы обратились в компетентные органы в начале января. Нам ответили, что числа 28-29 января нам гр.Силин А.А. почистит двор. В итоге мы сбросились и почистили сами. А компетент.органы ответили, что двор в хорошем состоянии и заявка исполнена. Получается, что Силин молодец.
18:21:41 20-01-2026
Гость (13:21:21 20-01-2026) Да, мы обратились в компетентные органы в начале января. Нам... Что то этого Силина много "стало", может уже пора на него обратить внимание проверяющим.
15:34:13 11-02-2026
Гость (13:21:21 20-01-2026) Да, мы обратились в компетентные органы в начале января. Нам... Силин это голова!!!!!
13:29:36 20-01-2026
В госжилинспекцию пожаловалась один раз, приехали сразу убрали, а до этого звонила в администрацию эффект нулевой до чего бесполезная контора, но каждый раз не нажалуешся, как не было дворников так и нет уже на протяжении лет пятнадцати, двухэтажки на ул. Восточной.
17:12:52 20-01-2026
за снег оштрафовать могут это запросто а вот за мусор слабо?
19:10:26 20-01-2026
Какая польза людям от назначенных штрафов? Вместо выделения снегоуборочных машин, или приборов, или нанятых людей деньги уйдут незнамо куда, а снег останется на месте...