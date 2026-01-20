Штрафы до 300 тыс. рублей грозят управляющим компаниям за неубранный снег и сосульки

Жильцы могут написать претензию в компетентные органы

20 января 2026, 12:15, ИА Амител

Уборка снега в Барнауле / Фото: amic.ru

За ненадлежащую или несвоевременную уборку снега и сосулек, а также свесов с крыш управляющие компании могут оштрафовать до 300 тысяч рублей. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в беседе с РИА Новости.

Народный избранник объяснил: за уборку снега во дворах многоквартирных домов отвечают управляющие компании, товарищество собственников жилья или жилищно-строительный кооператив. По правилам, когда выпадают первые 5 см снега, его уже должны начать убирать. В периоды обильных снегопадов чистить территории нужно каждые три часа. После начала выпадения осадков тротуары и проезды необходимо убирать в течение 3–12 часов, независимо от времени суток, выходных и праздников.

«Однако часто бывает так, что двор уже полностью завален, а никаких служб даже на горизонте нет. В таком случае жильцам стоит не просто "поторопить" УК звонком, но и зафиксировать факт нарушения сроков, чтобы потом подать жалобу на неисполнение. Подать ее можно в Госжилинспекцию и Роспотребнадзор», – рассказал депутат.

Кроме того, претензию можно написать в региональные службы ЖКХ, муниципальные администрации или региональный диспетчерский центр.

Аксененко также добавил, что опасные зоны под элементами фасадов, скатными и металлическими кровлями должны быть вовремя огорожены для безопасности пешеходов. Сосульки и снеговые свесы следует убирать только в светлое время суток по мере их появления.

В Петропавловске‑Камчатском 15 января произошел несчастный случай со смертельным исходом. С крыши многоквартирного дома по адресу Советская, 16, сошел снег, накрывший находившегося внизу мужчину. К сожалению, пострадавший не выжил.