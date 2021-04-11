12 домов и 115 приусадебных участков подтопило в Алтайском крае

В Алтайском крае 11 апреля остаются подтопленными 12 частных жилых домов, 115 приусадебных участков и шесть местных дорог в 14 населённых пунктах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Подтопленные участки находятся в Краснощёковском, Шипуновском, Поспелихинском, Третьяковском, Петропавловском, Рубцовском, Усть-Пристанском, Солонешенском и Локтевском районах.

"В населённых пунктах, находящихся в зоне риска, при участии сотрудников подразделений МЧС России заранее принимают подготовительные меры. Организованы подворовые обходы, постоянное информирование населения о складывающейся ситуации, – уточнили в ведомстве. – По мере необходимости гражданам оказывают помощь, организовывают их перевозку через подтопленные талой водой места. Проводится прочистка стоков, отсыпка низменных мест".

Напомним, 11 апреля 40 сотрудников Сибирского спасательного центра МЧС России из Новосибирской области прибыли в Алтайский край, чтобы оказать помощь в борьбе с паводком.