Дело техники. Как восстановить повреждённые файлы на компьютере

Запрос «как восстановить повреждённые файлы на компьютере?» появляется в поисковой системе «Яндекса» около 110 тыс. раз в месяц. Статистика показывает, что данные, размещённые на физических дисках и накопителях, часто попадают под удары. Ценная информация может быть утрачена по самым разным причинам: от неполадок в работе операционной системы до атак вредоносных вирусов. Поэтому каждому пользователю ПК следует знать, как можно вернуть сведения, записанные на жёсткие диски и накопители.

Причины повреждения

Повреждённый файл — это объект, пострадавший из-за нерегламентированного изменения структуры внутренних данных. В его роли может выступать как обыкновенный текстовый документ, так и папка с фотографиями с отпуска или рабочая таблица, собранная в Excel. Но «сломаться» самостоятельно они не могут — они хранятся в памяти компьютера или ноутбука до тех пор, пока владелец устройства хочет их там видеть.

Поэтому у факта повреждения файла должна быть причина:

— восстановление после инициированной процедуры удаления с диска или накопителя;

— программный или аппаратный сбой в работе дискового (физического или виртуального) хранилища;

— воздействие вирусного или антивирусного программного обеспечения;

— ошибки в работе приложений, обращающихся к файлу;

— неграмотные действия пользователя — непосредственного владельца компьютера.

Методы восстановления повреждённых файлов

Восстановление на компьютере видео, фото, таблицы или текстового документа — это непростая работа, для реализации которой придётся применить специализированный софт. Его выбор зависит от того, какой именно объект получил ущерб.

Документы Microsoft Office Восстанавливаются по шагам простейшей инструкции, через внутреннее программное обеспечение пакета («Восстановление текста из любого файла», «Открыть и восстановить» и пр.). Другие текстовые документы, презентации и таблицы Здесь придётся задействовать сторонний софт. Неплохой эффективности можно добиться от таких модулей, как Easy Office Recovery, Recovery Toolbox и Stellar Toolkit for File Repair. Аудиофайлы и видеофайлы Также восстанавливаются при помощи стороннего программного обеспечения. Специалисты предпочитают применять такие функциональные пакеты, как Stellar Repair for Video, All Media Fixer и Video Repair Tool. Изображения Процесс восстановления картинок протекает намного проще, по сравнению с массивными видеороликами и таблицами на сотни строк. Здесь можно применить JPEG Medic Viewer и JPEGfix, правда, качество рисунков, конечно же, пострадает.

Но у всех перечисленных программ есть один недостаток: слабая эффективность. Чаще всего вернуть получается лишь 40-50% утраченных файлов.

Программа Wondershare Recoverit

Ответом на вопрос о том, как восстановить удалённые папки и файлы без утраты ценных данных, становится программа Wondershare Recoverit. У неё много преимуществ: больше тысячи поддерживаемых форматов, вероятность успеха в районе 95%, огромное количество встроенных сценариев работы и другое.

Программа простая и интуитивно понятная: справиться с восстановлением файлов после, например, вирусной атаки, сможет каждый. Расскажем пошагово, как это сделать.